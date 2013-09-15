زن 30 ساله‌ شوشتری چهارقلو به دنیا آورد

به گزارش خبرنگار مهر، این زن 30 ساله که اولین زایمان او چهار قلو بود سه دختر و یک پسر به دنیا آورد.



این خانم جوان در زایمان خود که به صورت سزارین صورت گرفت صاحب چهار فرزند شد.



بر اساس اعلام پزشک مادر این نوزادان حال عمومی این مادر جوان خوب و در بیمارستان امام خمینی (ع) اهواز بستری است.



وزن نوزادان به دنیا آمده از 2دوکیلو و 200 گرم تا 700 گرم هستند. این زن جوان از اهالی بخش شعیبیه و ساکن روستای بیت حتوت است.



جالب آنکه، مردم این روستا می گویند سه مورد دو قلوی دیگر نیز در بین زنان باردار این روستا تایید شده است. به علت وزن کم یکی از نوزادان باید در بخش مراقبتهای ویژه بستری شوند.

