60 درصد آلمانی ها در معرض خطر فقر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبندزبلات،بر اساس آمار منتشر شده توسط نهادهای دولتی آلمان حدود 60 درصد از قشر متوسط جامعه آلمان در خطر فقر قرار دارند. یک رسانه آلمانی از افزایش فاصله طبقاتی در آلمان در دوره هشت ساله صدراعظمی "آنگلا مرکل" خبر داد.

بر این اساس طی هشت سال گذشته فاصله طبقاتی در آلمان افزایش چشمگیری یافته است. در دو دوره زمامداری اتحادیه دمکرات مسیحی (CDU) به رهبری "آنگلا مرکل" شمار فقرا در آلمان بیشتر شده و از 14 درصد به 15.2 درصد رسیده است.

این در حالی است که در همین مدت 120 هزار نفر به میلیونرهای آلمانی افزوده شده و میزان دارایی آنها از 406 میلیارد یورو در سال 2006 به 2.38 تریلیون یورو رسیده است. انتخابات پارلمانی آلمان در حالی روز بیست و دوم سپتامبر برگزار می شود که ائتلاف احزاب دمکرات و سوسیال مسیحی به رهبری مرکل همچنان بخت اول پیروزی است.