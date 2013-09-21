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۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۹:۳۱

کشتی فرنگی قهرمانی جهان - مجارستان؛

مهدی علیاری به گروه شانس مجدد رفت

مهدی علیاری به گروه شانس مجدد رفت

فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم تیم کشتی ایران در رقابتهای جهانی 2013 مجارستان با صعود حریف ارمنستانی به فینال مسابقات، به گروه شانس مجدد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومين روز از رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني جهان در حالي از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شد كه مهدی علیاری در وزن 96 کیلوگرم در دور نخست به مصاف "آرتور الکسانیان" از ارمنستان رفت و برابر حريف خود با نتيجه 3 بر یک شکست خورد.

علیاری با قبول این شکست در انتظار فینالیست شدن حریف ارمنستانی نشست تا اینکه حریف ارمنستانی موفق شد با پیروزی برابر رقبا به دیدار نهایی این وزن راه یابد که بدین ترتیب نماینده کشورمان در این وزن می‌تواند در گروه شانس مجدد، برای مدال برنز به مصاف رقیبان برود.

رقابتهاي مدعيان اوزان 60، ‌84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي قهرماني جهان از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شده است.

کد مطلب 2139866

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