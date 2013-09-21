مهدی علیاری به گروه شانس مجدد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دومين روز از رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني جهان در حالي از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شد كه مهدی علیاری در وزن 96 کیلوگرم در دور نخست به مصاف "آرتور الکسانیان" از ارمنستان رفت و برابر حريف خود با نتيجه 3 بر یک شکست خورد.

علیاری با قبول این شکست در انتظار فینالیست شدن حریف ارمنستانی نشست تا اینکه حریف ارمنستانی موفق شد با پیروزی برابر رقبا به دیدار نهایی این وزن راه یابد که بدین ترتیب نماینده کشورمان در این وزن می‌تواند در گروه شانس مجدد، برای مدال برنز به مصاف رقیبان برود.

رقابتهاي مدعيان اوزان 60، ‌84 و 96 كيلوگرم كشتي فرنگي قهرماني جهان از عصر امروز در بوداپست مجارستان آغاز شده است.