به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 58 میلیون مترمکعب آب از سدهای استان خراسان شمالی برای مصارف کشاورزی و محیط زیست و شرب رها شده در حالی که در همین مدت تنها 21 میلیون مترمکعب آب وارد مخازن این سدها شده است.

حجم فعلی ذخایر آب سدهای این استان در مقایسه با سال گذشته به شدت کاهش یافته و مجموع حجم ذخایر آب سدهای استان در زمان حاضر 87 میلیون مترمکعب است. سال گذشته در این زمان بیش از 126 میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره شده بود.

همچنین مجموع توان تنظیم آب سدهای خراسان شمالی حدود 165 میلیون مترمکعب است و در شرایط کنونی، حجم قابل توجهی از مخازن سدهای استان خالی و حجم مفید آب موجود در سدهای استان حدود 50 میلیون مترمکعب است.

افزایش برداشت از منابع ذخیره شده سدها، عدم رعایت الگوی کشت مناسب، کاهش شدید بارندگی و کاهش روان آب‌ها از عمده دلایل کاهش ذخایر سدهای استان است. کشاورزان باید با برنامه‌ریزی صحیح کشت برای سال آینده، در مدیریت صحیح بهره برداری از منابع آب موجود و پیشگیری از بروز بحران کم آبی همکاری کنند.