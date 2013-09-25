"ویتامین 3" از اصغر شاهوردی یاد کرد/ امضای تفاهمنامه صلح در جشنواره کودک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه سوم مهر برنامه "ویتامین3" با اجرای سیدعلی ضیاء و تهیه کنندگی علی زاهدی آیتمی را به حضور در منزل اصغر شاهوردی صدابردار مطرح سینمای ایران اختصاص داد و با همسر مبدع صدابرداری سر صحنه که طی سانحه ای در سال 86 قطع نخاع شد به گفتگو پرداخت.

در ادامه با سیداحمد میرعلایی رئیس بنیاد سینمایی فارابی ارتباط تلفنی برقرار شد و او در سخنانی گفت: اشرف افشاری همسر شاهوردی قهرمانانه کاری انجام می دهد که بخشی از آن وظیفه ما است. همه می دانیم صدابرداری سر صحنه در ایران چقدر مدیون شاهوردی است؛ صدابرادری مومن و فعال و به قول آقای ضیاء "نامبر وان".

وی با اشاره به بروز سانحه سر صحنه فیلمبرداری اظهار کرد: شاهوردی به نوعی جانباز این حرفه است که برای سینما فداکاری کرده است و در حالی که متخصصان بزرگ مغز و اعصاب از اینکه شاهوردی حرف بزند، قطع امید کردند، همسر او که در این چند سال تمام سلامتی خود و فرزندانش را در گرو سلامتی او گذاشته اند معجزه کرده اند.

میرعلایی ادامه داد: در واقع یک سال و نیم پیش بود که خانم شاهوردی به من زنگ زد و گفت اصغر می خواهد به تو عید را تبریک بگوید. آن زمان فکر کردم او دچار توهم شده است اما شاهوردی به زبان آمد و این معجزه عشق است. همسر این صدابردار سینمای ایران قصه های کهن ما از جمله "لیلی و مجنون" و هر قصه عاشقانه ای که فکر کنید را متجسم کرده است.

مدیر عامل بنیاد فارابی تاکید کرد: این موضوع برای جوانان امروز قابل توجه است؛ افرادی که با یک بهانه کوچک کارشان به جدایی می کشد ببینند خانم افشاری با اصغر شاهوردی چه کرده است. این را مجامع بین المللی باید نشان دهند که چطور کسی که از او قطع امید کرده اند تکلم خود را بازیافته است. چند ماه پیش 12 و نیم شب تازه به خانه رسیده بودم که همسر شاهوردی زنگ زد. نگران شدم و فکر کردم اتفاقی افتاده است. افشاری جز سه خواهری که دارم یکی از خواهران من است. او در آن تماس به من گفت اصغر می خواهد برایت شعر بخواند و او برای من مرغ سحر را خواند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه اکنون شاهوردی می تواند روبروی تلویزیون بنشیند و تماشا کند، خاطرنشان کرد: او حتی در اختتامیه جشنواره فجر روی سن سعی می کرد جوایز را به برگزیدگان اهدا کند. چند نفر مثل شاهوردی به صحنه سینما آمده اند؟ ایران در عرصه صدابرداری سینما یکی از کشورهای صاحب نام است. مگر ما چند شاهوردی داریم که در این شرایط به او بی توجه باشیم. فکر می کنم بهتر است ما هم مثل خانم افشاری به وظیفه خود عمل کنیم. خدا شما را خیر بدهد که به این مسائل می پردازید امیدوارم به زودی اصغر شعری درباره "ویتامین 3" بخواند.

دبیر جشنواره فیلم کودک با بیان اینکه امروز عازم اصفهان است، در این خصوص توضیح داد: در تدارک برای برگزاری افتتاحیه جشنواره در 15 مهر هستیم. 16 مهر ماه نیز روز جهانی کودک است که روز بزرگداشت صلح نیز به حساب می آید و ما بین کودکان هیروشیما، حلبچه، سردشت، سوریه و کشورهایی که مورد تهاجم قرار گرفتند تفاهم نامه امضا می کنیم تا به سازمان ملل بفرستیم و از رئیس سازمان ملل تقاضا کنیم جهانی بدون جنگ داشته باشیم.

میرعلایی در پایان از سخنان رئیس جمهور در نیویورک یاد و اظهار کرد: تبریک می گویم روحانی طوری سخنرانی کرد که رئیس جمهور امریکا بخش اعظم حرف هایش را به ایران اختصاص داد و ایران چنین نماینده خوبی به سازمان ملل فرستاده است.