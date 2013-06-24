فضلالله شریعتپناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه سه درباره سرنوشت برنامه "ویتامین 3" که این روزها خبرهای ضد و نقیضی درباره ادامه حیات آن و همکاری مجری آن یعنی سیدعلی ضیا به گوش میرسد، به خبرنگار مهر گفت: نظر شبکه سه این است که برنامه صبحگاهی "ویتامین 3" با همین ترکیب ادامه پیدا کند. البته با توجه به اینکه عوامل برنامه نزدیک به یک سال است هر روز برنامه دارند، نیاز به استراحت دارند.
وی افزود: بنابراین شاید برنامه در ماه مبارک رمضان تعطیل شود و بعد از آن با دکور جدید روی آنتن برود. به ویژه که ضیاء مجری برنامه نیز میگوید اجرای هر صبح برنامه او را خسته کرده است.
مدیر گروه اجتماعی شبکه سه تأکید کرد: با این حال تصمیم شبکه این است که برنامه ادامه داشته باشد اما هنوز جلسهای که باید در آن به تفاهم نهایی برسیم، برگزار نشده است.
همچنین خبر رسیده است برنامه صبحگاهی "ویتامین 3" به تهیهکنندگی علی زاهدی و با اجرای سیدعلی ضیاء ویژه برنامهای را به مناسبت نیمه شعبان روانه آنتن میکند که در آن 20 زوج با حضور بازیگران، خوانندگان و ورزشکاران با یکدیگر پیمان ازدواج میبندند.
این برنامه که دوشنبه سوم تیر روی آنتن میرود، ساعت 11 صبح آغاز شده و بخش اول آن تا ساعت 13 ادامه دارد. پس از پذیرایی مهمانان و صرف ناهار، برنامه از ساعت 15 ادامه پیدا میکند و تا ساعت 19 آنتن شبکه سه سیما را به خود اختصاص میدهد.
مهران رجبی، جمشید مشایخی، رضا قوچان نژاد، خسرو حیدری، پژمان بازغی، سام درخشانی، مرجانه گلچین، نیوشا ضیغمی، ماه چهره خلیلی، رضا صادقی و محمد علیزاده از جمله بازیگران، خوانندگان و ورزشکارانی هستند که در جشن نیمه شعبان "ویتامین 3" شرکت میکنند.
قرار است به هر زوج مبالغی هدیه نقدی داده شود و برگزاری مسابقه بین آنها نیز از جمله آیتمهای برنامه به سردبیری افشین حسین خانی است.
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