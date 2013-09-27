بازیکنان کلیدی صبا را کنترل کردیم/ تماشاگرنماهای قصد تخریب ما را داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله ویسی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش در برابر صبای قم در نشست خبری پایان بازی در ورزشگاه تختی اهواز اظهار کرد: با وجود استرس و فشاری که در این چند هفته روی بازیکنان ما بود، در این بازی از ابتدا منطقی کار کردیم و بازیکنان ما از دل و جان مایه گذاشتند.



وی افزود: تیم ما با وجود اینکه پنج بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت در این بازی خوب کار کرد و در زمانی به گل رسید که دیگر کاری از دست حریف برنمی آمد. در این بازی با کنترل بازیکن موثر تیم حریف به خوبی توانستیم کارهای تاکتیکی خود را در زمین اجرا و چند موقعیت گل را نیز خلق کنیم.



وی بیان کرد: تیم ما در این دیدار از ابتدا نبض بازی را در اختیار داشت و خط دفاعی ما با وجود این که ضعف هایی داشت به خوبی توانست فرصت های به دست آمده برای حریف را مهار کند. به دلیل غیب چند بازیکن اصلی خود از بازیکنان جایگزین استفاده کردیم و آنها عملکرد چشمگیری را از خود به نمایش گذاشتند.



وی عنوان کرد: برای رسیدن به شرایط ایده آل ما باید از هر بازی یک امتیاز کسب کنیم که تاکنون تقریبا به اهداف خود رسیده ایم ولی هنوز برای محقق شدن اهداف باشگاه نیاز به زمان داریم.



سرمربی تیم استقلال خوزستان در خصوص بازی خوب سهراب بختیاری زاده گفت: سهراب یک مربی است و در زمانی که چنین بازیکنی در زمین حضور دارد تا حدودی خیال کادرفنی راحت است و جا دارد از بازی خوب این بازیکن قدردانی کنیم.



وی ادامه داد: متاسفانه در دقایق پایانی بازهم تعدادی از تماشاگرنماها قصد تخریب روحیه بازیکنان و کادر فنی تیم ما را داشتند ولی هواداران واقعی ما را تا دقیقه آخر بازی حمایت کردند که همین امر باعث گلزنی و برتری تیم ما شد.



به گزارش خبرنگار مهر، بازی تیمهای استقلال صنعتی خوزستان و صبای قم در ورزشگاه تختی اهواز با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید. سهراب بختیاری زاده در دقیقه 90 گل سه امتیازی را برای میزبان به ثمر رساند. با این پیروزی تیم استقلال صنعتی 12 امتیازی شد و در رده یازدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. تیم صبای قم هم با 13 امتیاز در مکان نهم جدول رده‌بندی ایستاد.