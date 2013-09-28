به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی دیدار تیمهای استقلال و افسی سئول در دیدار برگشت مرحله نیمهنهایی نهایی لیگ قهرمانان آسیا، ساعت 11 روز سهشنبه نهم مهرماه در سالن اجتماعات سازمان لیگ برگزار میشود.
بر اساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، نشست خبری سرمربی اف سی سئول ساعت 12 و نشست خبری امیر قلعهنویی سرمربی تیم فوتبال استقلال ساعت 12:30 همان روز در سالن اجتماعات سازمان لیگ انجام خواهد شد.
دیدار برگشت تیمهای استقلال و افسیسئول در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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