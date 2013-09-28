منچستر در اولدترافورد برابر وست برومویچ شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر امروز شنبه با برگزاری پنج بازی همزمان ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولدترافورد برابر وست برومویچ شکست 2 بر یک را متحمل شد.

در این دیدار وین رونی در دقیقه 57 برای شیاطین سرخ گلزنی کرد و مورگان آمال فیتانو(15) و سایدو براهینو(67) دو گل تیم وست برومویچ را به ثمر رساندند. این دومین شکست شاگردان دیوید مویس بود. منچستر با این باخت خانگی 7 امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول رده بندی ایستاد.

در یکی دیگر از دیدارهای جالب روز شنبه تیم آستون‌ویلا در زمین خود منچستر سیتی را 3 بر 2 پشت سر گذاشت تا هر دو تیم شهر منچستر در هفته ششم لیگ برتر طعم باخت را چشیده باشند. در جدول رده‌بندی لیگ جزیره، تاتنهام با تساوی بعد از ظهر امروز برابر چلسی 13 امتیازی شد و موقتا در صدر جدول ایستاد. نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* آستون ویلا 3 - منچسترسیتی 2

* فولام یک - کاردیف 2

* هال سیتی یک - وستهام صفر

* منچستر یونایتد یک - وست برومویچ 2

* ساوتهمپتون 2 - کریستال پالاس صفر

از ساعت 20 به وقت تهران تیم سوانسی پذیرای آرسنال است.