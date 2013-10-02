به گزارش خبرنگار مهر ، مجیدجلالی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل راه‌آهن سورینت ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: به قدم دوازدهم رسیدم. این قدم یک گام مهم است که بتوانیم خود را به عنوان یک مدعی جدی مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه راه‌آهن سورینت یک تیم جدی، قوی و سرسخت است، ادامه داد: راه‌آهن از هر نظر تیم با کیفیتی است. امیدوارم فردا شاهد یک بازی خوب از سوی هر دو تیم باشیم. ضمن اینکه برای بازی فردا پنجشنبه محرومی ندارم اما چند مصدوم از جمله علی کریمی در تیم ما وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با اشاره به اینکه کار خود را دنبال می‌کنیم هرچند که فضای کاری ما راحت نیست، تصریح کرد: با تمام توان کار می‌کنیم. مسلما ضعف‌هایی در بعضی از پست‌های کلیدی‌مان وجود دارد که سعی می‌کنیم با تمرین مناسب و تلاش بیشتر آنها را رفع کنیم. البته نتایج تیم ما تا این لحظه نسبتا خوب بوده است. مشکلاتی در تیم داریم که باید در آینده آنها را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه تماشاگران آذربایجانی یک جور دیگری تیم خود را دوست دارند، اظهار داشت: تیم تراکتورسازی تبریز بخشی از زندگی مردم آذربایجان است. آنها به خاطر عشق زیادی که به این تیم دارند، حساسیت‌های هم نسبت به تیمشان دارند. همه ما باید تلاش کنیم و جاهایی که نسبت به آن گله دارند را رفع کنیم. ما باید جوابگوی این احساسات پاک باشیم.

جلالی خاطرنشان کرد: هرکسی در تیم ما بازی می‌کند یا نمی‌کند، دلیلی فنی دارد. همیشه به بازیکنانم می‌گویم من به شما لطف می‌کنم و نه جفا. ما فقط به دنبال کیفیت بهتر تیم خود هستیم.

وی در خصوص اظهارات ابراهیم‌زاده، سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن سورینت مبنی بر تمایل به جذب حقیقی در ابتدای فصل، تاکید کرد: با شناختی که از ایشان دارم، می‌دانم در خصوص صحبت‌های خود سونظری نداشته است.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خصوص حضور پورغلامی در ملوان گفت: به پورغلامی گفتم شما نماد فوتبال انزلی هستید اما باید به تعهداتی که داریم، پایبند باشیم. آنها خودشان پورغلامی را داشتند اما قدر او را ندانستند اما من قدر وی را دانسته و او را به تراکتور آوردم. من با او راحت کار می‌کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال راه‌آهن سورینت و تراکتورسازی تبریز در هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، ساعت 16 فردا پنجشنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.