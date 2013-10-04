اظهارات جنگ طلبانه نتانياهو نشانه موفقيت سياسي ايران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در واكنش به اظهارات اخير بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت: واكنش خشم آلود و اظهارات جنگ طلبانه اخير نتانياهو نشان از موفقيت سياسي و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي دارد.

وی درباره موضوع گزينه نظامي نيز اظهارداشت: به نظر مي رسد پاسخ به گزينه نظامي را مردم آمريكا در نظرسنجي ها داده اند و موافقت ۷۵ درصدي آنها با گزينه مذاكره با ايران، پاسخ لابي صهيونيستي و جنگ طلبان آمريكايي است.

سردار دهقان در خصوص اقدام يكجانبه نظامي از سوي رژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران گفت: اين رژيم ضعيف تر از آن است كه شهامت انجام چنين گستاخي را داشته باشد.

وي تصريح كرد: مواضع جمهوري اسلامي ايران در خصوص موضوع هسته اي كاملا منطقي، متين، شفاف و مبتني بر مقرارت و قوانين بين المللي است.

سردار دهقان افزود: جمهوري اسلامي ايران بر اين اساس معتقد است كه براي حل مساله هسته اي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و فارغ از جنجال ها و اهداف سياسي در صورت وجود اراده در طرف مقابل مي توان به نتايج و دستاوردهاي خوبي كه تامين كننده منافع ملي ما و برطرف كننده نگراني هاي بيهوده طرف مقابل باشد دست يافت.