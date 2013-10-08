محرومیت کمک داور سپاهان - پرسپولیس فنی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سید محمد هادی آیت اللهی درباره اسامی داوران محرومی که روز گذشته از طریق رسانه‌ها مطرح شد، گفت: روز گذشته اسامی 6 نفر اعلام شد، اما در خصوص علیرضا ایلدروم و محرومیت آن توضیحی داده نشده که باید به صورت شفاف این موضوع اعلام شود. همه ما معتفدیم بحث ایلدورم فنی بوده و ما بررسی و اعلام نظر در مورد وی را به کمیته داوران واگذار کرده ایم که از طریق روال قانونی آن مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای گفت: باز هم تاکید می‌کنم متاسفانه روز گذشته بدون توضیح، نام ایلدروم در اسامی اعلام شده وجود داشته اما وضعیت رسیدگی به موضوع این کمک داور که کاملا فنی بوده و درباره مسائل داوری است، به کمیته داوران واگذار شده که پس از بررسی، این کمیته نظر خود را اعلام خواهد کرد.

