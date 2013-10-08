نشست مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با نمایندگان AFC برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با "ماهاجان واسودوان" نماینده حقوقی و رئیس کمیته مجوز حرفهای AFC ،"استیو کیم" رئیس دپارتمان بررسی مسابقات AFC و کارشناس مالی این کنفدراسیون پیش از ظهر امروز سهشنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد.
در این نشست سیدهادی آیتاللهی نایب رئیس اول، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ، علی کاظمی، عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال باشگاههای کشور، محمدرضا کسرایی مسئول روابط بینالملل سازمان لیگ و علیرضا علیپور حضور داشتند، مهدی تاج ضمن خیر مقدم به نمایندگان AFC اعلام کرد اینکه در این نشست مسئولان ارشد فدراسیون فوتبال حضور یافتهاند، نشان دهنده اهمیت ایران به بحث حرفهای شدن باشگاههای آن عنوان کرده است.
مهدی محمدنبی هم در این نشست اعلام کرد حرکت خوبی که از سوی AFC در خصوص استانداردسازی باشگاهها در آسیا و حضور تیمهای برتر در لیگ قهرمانان آسیا صورت گرفته، باعث توسعه فوتبال در این قاره خواهد شد.
نمایندگان AFC که دوشنبه وارد تهران شدند، تا 22 مهرماه در ایران حضور دارند که اهداف آنها از این سفر بررسی مسائل مالی و اسناد باشگاهها برای صدور مجوز حرفهای و بازدید از آخرین وضعیت ورزشگاههای عضدی و سردار جنگل رشت، حافظیه شیراز، خلیج فارس هرمزگان، غدیر اهواز، دستگردی و تختی تهران است.
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