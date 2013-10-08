12 پروانه کاربرد علامت استاندارد در خراسان جنوبی صادر شد/ ابطال 3 پروانه استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مروی مقدم پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت روز استاندارد اظهارکرد: برنامه های سازمان ملی استانداردر سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تنظیم می شود و همه ساله در اسفند ماه برنامه شاخص به ادارات کل استان ابلاغ می شود.

وی ادامه داد: برنامه میان مدت طرح توسعه سیاسی و اقتصادی پنج ساله مجلس است که ادرات موظف به اجرای برنامه هستند.

وی در ادامه با اشاره به عملکر شش ماهه استاندارد خراسان جنوبی در سال جاری گفت: از ابتدای امسال 37 مورد نمونه برداری از واحدهای تولیدی تحت پوشش انجام شده است.

این مسئول با اشاره به 13 نمونه برداری از واحدهای صنفی طلا فروشی در استان بیان کرد: در این زمینه 17 درصد از عملکرد سالیانه اداره استاندارد محقق شده است.

مروی مقدم بازدید فنی از واحدهای تولیدی مشموال استاندارد اجباری را در شش ماه اول سال جاری 258 مورد دانست و ادامه داد: این تعداد 80 درصد کارکرد سالیانه این نهاد را در طول سال پوشش داده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به بازدید از واحدهای سیلندر پرکنی گاز عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون 19 مورد بازدید انجام شده است.

مروی مقدم تعداد بازرسی از پمپهای جایگاه عرضه سوخت مایع را 318 مورد دانست و عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 52 درصد پوشش برنامه سالیانه را در این مورد داشته ایم.

وی با اشاره به فعالیت 11 آزمایشگاه همکار در داخل استان گفت: 9 مورد بازدید از این آزمایشگاه ها به عمل آمده است.

وی در مورد تدوین استاندارد ملی گفت: دو مورد تدوین استاندارد ملی در شش ماه اول سال صورت گرفته است که 20 درصد ازتحقق برنامه سالیانه انجام شده است.

مروی مقدم در خصوص شکایات مردمی به اداره استاندارد گفت: 39 مورد شکایت داشته ایم که عمدتا در خصوص کیفیت لاستیک، یخچال، آسانسور و بخاری گاز بوده است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در مورد صدور و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد گفت: 12 مورد پروانه در شش ماه اول سال 92 صادر شده است.

مروی مقدم تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون سه مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد مربوط به کارخانجات و واحدهای تولید شیر پاستوریزه، پلی اتیلن و آجر در استان باطل شده است.