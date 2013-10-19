مهمترین تغییرات آزمون دستیاری 93/ انتخاب رشته محدود شد

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون از منظر اجرایی با آزمون های دیگر تفاوتی ندارد و تغییر ویژه ای در اجرا نخواهد داشت اما برخی تغییرات منوط به بعد از برگزاری و نحوه پذیرش اعمال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شده است که زیاد بودن امکان انتخاب رشته - محل باعث مشکلاتی می شود. در حال حاضر دستیاران امکان انتخاب 100 رشته - محل را دارند در حالیکه محدود شدن امکان انتخاب رشته بر اساس علایق یکی از راهکارهای موثر در این زمینه است.

ضیایی اظهار داشت: به همین منظور امکان انتخاب رشته محدود می شود و میزان تعداد انتخابها در زمان مقتضی به اطلاع دستیاران می رسد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر ضریب دروس تغییر خواهد کرد تا در زمان انتخاب رشته فرد با توجه به نمره و ضریب دریافتی انتخاب بهتری انجام دهد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی یادآور شد: به طور نمونه فردی که می خواهد در رشته های جراحی پذیرش شود دروس این بخش را با ضریب بالاتری می خواند و یا کسی که می خواهد در رشته های داخلی تحصیل کند ضریب دروس آن رشته ها برایش بالاتر خواهد بود و همین به انتخاب بر اساس علاقه افراد کمک می کند.

به گزارش مهر، پیش از این آزمون دستیاری هر سال در اسفندماه برگزار می شد که امسال وزارت بهداشت تصمیم گرفت زمان برگزاری آزمون را به اردیبهشت تغییر دهد.