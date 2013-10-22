حضور هنرمندان تئاتر در همدان عاملی برای تبادل تجربه مؤثر است

به گزارش خبرنگار مهر، علي محمد آزاد پيش از ظهر سه شنبه در آيين اختتاميه بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان همدان با بيان اينكه هنرمندان همداني بايد از فرصت جشنواره تئاتر براي تبادل تجربه استفاده كنند، اظهار داشت: تاثيرگذاري هنرهاي نمايشي از همه هنرها بيشتر است.

وي با بيان اينكه نمايش مي تواند تاثير زيادي بر روي كودكان و نوجوانان داشته باشد، ابراز داشت: كودكان نخستين آموزه ها و جامعه پژوهي را در خانواده فرا مي گيرند و اين درحالي است كه وضعيت خاص حاكم بر زندگي بشر موجب كم توجهي به اين امر شده است.

استاندار همدان با بيان اينكه تئاتر تاثير زيادي در ذهن كودكان دارد، عنوان كرد: در اين جشنواره تلاش شد تا كودكان احساس كنند كه برگزار كنندگان جشنواره به آنها توجه ويژه دارند.

آزاد با اشاره به اينكه در طول يك هفته برگزار تئاتر كودك شاهد فضايي هنر و با نشاط در شهر همدان بوديم، ادامه داد: حضور هنرمندان بزرگ عرصه تئاتر كشور و جهان مي تواند اثرگذاري مثبتي در تبادل تجربه بين هنرمندان همداني با هنرمندان ديگر شهر ها و كشور ها داشته باشد.

وي با بيان اينكه بايد نقاط قوت و ضعف جشنواره تئاتر را ارزيابي كنيم، افزود: بايد تلاش كنيم نقاط قوت را بيشتر تقويت و نقاط ضعف را اصلاح كنيم.