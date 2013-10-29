مركز آموزش طب سنتي بجنورد فك پلمپ شد

محمدمهدی مهاجریان‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: چند روز پيش با اعلام دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي،"دپارتمان طب سنتي و مكمل و علوم مرتبط" كارگزاري شهرستان بجنورد که از سوي تعزيرات حكومتي خراسان شمالي پلمپ شده بود، در كمتر از 24 ساعت فك پلمپ شد.

وي با بيان اين كه اين دپارتمان طب سنتي و مكمل و علوم مرتبط اقدام به آغاز فعاليت آموزشي در بجنورد زير نظر شركت دانشگاهي پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران كرده بود، اظهار داشت: با توجه به اين كه مديريت اين مركز بر عهده شخصي روحاني بود؛ رسيدگي به تخلفات احتمالي آن مطابق قانون از محدوده اختيارات تعزيرات حكومتي خارج است.

به گزارش خبرنگار مهر، پلمپ و پس از آن فك پلمپ دپارتمان طب سنتي و مكمل و علوم مرتبط شركت دانشگاهي پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران در بجنورد در حالي انجام شده كه كارگزار اين مركز، پلمپ و پس از آن رفع پلمپ فوري آن را به دليل جنجال آفريني يكي ديگر از مراكز طب سنتي در بجنورد ذكر كرد.

حجت الاسلام امين حميدي حصاري در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: اين مركز تمامي مجوزهاي لازم براي فعاليت را از مراجع ذيصلاح دريافت كرده و هيچ گونه مشكلي براي شروع فعاليت آموزشي خود ندارد.

به گفته ويدپارتمان طب سنتي بجنورد فعاليت‌هايي نظير برگزاري دوره‌هاي آموزشي طب سنتي و اعطاي گواهينامه پايان دوره از سوي شركت دانشگاهي پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران، تعيين سطح دانش تخصصي و انطباق با واحدهاي تخصصي دروس دانشگاهي و موسسات آموزش عالي داخلي و خارجي، مشاوره و ارتقا سطح، توليد و توزيع و پخش تكنولوژي آموزشي، مديريت و هماهنگي تهيه و توزيع لوازم و تجهيزات، برگزاري سيمينار و همايش و... را در دستور كار خود دارد.

حجت الاسلام حميدي حصاري با بيان اين كه اين مركز به طور كامل راه اندازي شده اما هنوز از لحظ ساختمانی و امکانات تجهيز نشده است، تصريح كرد: به زودي با تجهيز كامل دپارتمان طب سنتي و مكمل و علوم مرتبط بجنورد، برگزاري دوره هاي آموزشي آن آغاز مي شود.