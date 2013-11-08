تکمیل طرحهای نیمه تمام در استان قزوین 3500 شغل ایجاد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی اشتغال استان قزوین پنجشنبه شب با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد عجم استاندار، حجت الاسلام حسینی، داود محمدی و رجب رحمانی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، مسعود بابایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن کنفرانس استانداری قزوین تشکیل شد.

مسعود بابایی در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت تسهیلات پرداخت شده در بخش مشاغل خانگی، کسب و کار خرد و خوداشتغالی اظهارداشت: امسال با تشکیل 29 جلسه تخصصی برای اشتغال برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته است.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: 24 هزار و 142 نفر در استان در سامانه کار ثبت نام کردند که از مجموع 383 هزار و 466 میلیون ریال تسهیلات ابلاغی حدود یک سوم معادل 105 هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.



این مسئول بیان کرد: همچنین دو هزار و 521 فقره پرونده به بانکها معرفی شد که یک هزار و 552 فقره با اعتبار 62 هزار میلیارد و 943 میلیون ریال پرداخت شده است.



بابایی یادآورشد: 16 درصد حجم اعتبارات به متقاضیان پرداخت شده و بالغ بر 42 هزار میلیارد ریال هم باقی مانده است.

وی عملکرد کسب و کار خرد را تشریح کرد و گفت: در این بخش یک هزار و 868 طرح معرفی شد که 758 پرونده عقد قرارداد شد و 72 هزار و 57 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شد.



این مسئول میزان اشتغال ایجاد شده در سال جاری در بخش کسب و کار خرد را 227 مورد ذکر کرد و اظهارداشت: 28 هزار و 490 میلیون ریال اعتبار در این بخش هزینه شده است.



بابایی تصریح کرد: در بخشهای مختلف استان 450 طرح نیمه تمام وجود دارد که در حوزه صنعت 100 طرح، جهاد کشاورزی 386 طرح، 54 طرح توسعه ای و 22 طرح در سایر بخشهاست که تکمیل آنها سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که با تکمیل آنها 3500 نفر مشغول کار خواهند شد.

وی میزان تسهیلات کسب و کار خرد و کوچک را 94 هزار و 818 میلیون ریال اعلام کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش نرخ بیکاری در استان هم خبر داد و اظهارداشت: با اشتغال ایجاد شده نرخ بیکاری در استان نسبت به تابستان گذشته 2.3 درصد کاهش یافته و به 11.2 درصد رسیده است.











