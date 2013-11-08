همراهی بانکها در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی پنجشنبه شب در جلسه کارگروه اشتغال که با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قزوین از لحاظ صنعتی جایگاه ویژه ای دارد که در تدوین برنامه ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: تثبیت اشتغال از اولویت های مسئولان استان است و همه باید تلاش کنیم به اشتغال جدید هم کمک شود.



نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تسهیل در امر صادرات و واردات از دیگر موضوعاتی است که می تواند به اشتغال کمک موثری کند که در این راستا با دعوت از رئیس گمرک کشور به کمیسیون اصل 90 مشکلات و تنگناها مطرح شد که با حرکت به سمت گمرک الکترونیک می توان بخشی از مشکلات را حل کرد.



این نماینده کم بودن اعتبارات تخصیصی را از دیگر مسائل دست و پاگیر بخش صنعت و تولید دانست و یادآورشد: وقتی 20 درصد اعتبارات ابلاغی تخصیص داده می شود مشکلات پابرجا می ماند لذا نیازمندیم در این زمینه نگاه ویژه ای شود تا دغدغه تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

محمدی بیان کرد: در تولید علم حرف زیادی در دنیا داریم اما در تبدیل دانش به ثروت از دنیا عقب مانده ایم که باید این موضوع جبران شود.



وی اظهار امیدواری کرد با همکاری همه جانبه زمینه حل مشکلات تولید در کشور با سرعت بیشتری فراهم شود.



رجب رحمانی: استخر شنای کارگران تاکستان تکمیل شود



رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: با توجه به حضور سر ریز جمعیت تهران در استان قزوین برای حل مسائل مربوط به این وضعیت نیازمند نگاه ویژه هستیم.

وی افزود: سازمان بازنشستگی مطالبات زیادی دارد که اگر پرداخت شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل می شود.



رحمانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست برای تامین 900 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل استخر سرپوشیده کارگران تاکستان مساعدت کند.



نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این استخر در حال حاضر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تکمیل شدن محل مناسبی برای ورزش کارگران خواهد بود.



علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین هم در این جلسه گفت: در استان قزوین 50 هزارو 370 خانوار بازنشسته داریم که از خدمات بیمه ای استفاده می کنند.



وی افزود: ماهانه 46 میلیارد تومان حقوق و مستمری به بازنشستگان پرداخت می شود که تاکنون چهار میلیارد تومان هم بیمه بیکاری به افراد تحت پوشش پرداخت شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین یادآورشد: در حالی که درآمد بیمه تامین اجتماعی استان 39 میلیارد تومان است بیش از 49 میلیارد تومان پرداختی داریم که تداوم این وضع مشکل ساز شده است.



محسنی در خصوص مطالبات این اداره نیز تصریح کرد: مطالبات این اداره بالغ بر 160 میلیارد تومان است که پرداخت آن مشکلات پیش روی این اداره را حل می کند.



وی اظهارداشت: 62 درصد جمعیت استان تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند.













