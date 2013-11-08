140 هزار شغل در کشور در آستانه از دست رفتن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در سفر یک روزه به استان قزوین پنجشنبه شب با شرکت در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان از وضعیت کنونی در بخش تولید و اشتغال ابراز نگرانی کرد و تغییر وضعیت کنونی را ضروری دانست.

ربیعی در این نشست که با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس و استاندار در استانداری قزوین برگزار شد بیان کرد: برای اینکه بتوانیم اشتغال را بدرستی و منطقی حل کنیم کانون های مختلفی را طراحی کرده ایم که به دولت داده ایم تا بتوانیم بدون هدر دادن وقت و حتی یک ریال هزینه با نگاه کارشناسانه در این مسیر گام برداریم.



وی افزود: دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و باید از حرکت های غیر کارشناسی به شدت دوری کنیم و با تدبیر پیش برویم و با استفاده از دیدگاه و نقطه نظرات همه صاحبان اندیشه و فعالان بخش تولید بهترین راهکار را برای حل مشکلات بکار گیریم.



ربیعی بیان کرد: صنایع جانبی باید در کنار معادن فعال شود و با ساماندهی چند گروه تخصصی در وزارتخانه از کسانی که درک درستی از شرایط دارند برای حل مشکل اشتغال کمک بگیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: امروز دیگر مجبور به موفق شدن در این کار هستیم زیرا در غیر این صورت فقط دولت آسیب نخواهد دید بلکه کشور و نظام متضرر می شود لذا لازم است از این وضعیت بیرون آئیم و شرایط را تغییر دهیم و الگویی در رشد و توسعه هم مطرح کنیم.



ربیعی گفت: چرا باید از ترکیه، کره و مالزی عقب بمانیم در حالی که ظرفیت منابع انسانی و خدادادی در کشور بوفور یافت می شود و با بهره گیری از ظرفیت های نهفته کشور قادریم مشکلات را حل کنیم.



این مسئول یادآورشد: در حالی که دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار داریم و مشکل تورم و بیکاری نگران کننده است اگر دوباره خطا کنیم و نتوانیم به مشکلات پاسخ دهیم آسیب خواهیم دید و این کار مسئولیت دولت نیست بلکه مسئولیت نظام است.



برآیند مدیریت کشور قابل قبول نیست



ربیعی گفت: آن چه از برآیند مدیریت در حال حاضر داریم برازنده نظام اسلامی نیست و باید از وضعیتی که حتی فرهنگ ما را نفتی کرده دوری کنیم.



وی اظهارداشت: فروش نفت مهم است و باید شرکتها را بین المللی کنیم اما باید تلاش کرد تا عامل اصلی توسعه و پیشرفت را شناسایی و با بهره گیری از آن در مسیر رشد قرار گیریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: ارزش وقت را باید بدانیم و خیلی کارکنیم و از همه مسئولان انتظار داریم دلسوزانه به مسائل نگاه کنند و کار را جدی بگیرند تا وضعیت را به نقطه قابل قبولی برسانیم.



همه ایرانیان بیمه می شوند



ربیعی گفت: با کارهای دردست اقدام در یک برنامه چهار ساله همه ایرانیان بیمه خواهند شد تا یادگاری ارزشمند از دولت یازدهم بر جای بماند.



140 هزار شغل در معرض تعطیلی است



ربیعی گفت: کمبود نقدینگی، افزایش واردات و فروش نرفتن کالاهای تولیدی داخل کشور از دیگر مشکلات کشور است که متاسفانه حدود 140 هزار شغل در کشور در واحدهای در معرض تعطیلی در حال از بین رفتن است که برای حل آن نیازمند نگاه کارشناسی هستیم.



وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی همچنین اظهارداشت: یک گروه را تعیین کرده ایم تا در زمینه قوانین کار کنند تا هر جا نیاز بود برای اصلاح بررسی شود که در بخش گمرک برنامه داریم و در یک برنامه دیگر برای ورود مواد اولیه مورد نیاز واحدها با پولهایی که در چین و هند داریم اقدام خواهیم کرد تا وارد گمرک شود.



ربیعی گفت: اگر غیر کارشناسی عمل می کردیم تورم تا 50 درصد هم بالا می رفت لذا از فشار به مسکن و تزریق نقدینگی خودداری می کنیم تا تورم بالا نرود و خشوبختانه با سیاست های پیش بینی شده آثار کاهش تورم بتدریج در جامعه احساس می شود.

نگاه ویژه به استان قزوین



ربیعی که زادگاهش در شهرستان بوئین زهراست از تعلق خاطرش به استان قزوین هم گفت و افزود: هر چند بخشی نگری نداریم اما به دلیل تعلق خاطر به این منطقه و داشتن قابلیتهای کشاورزی و صنعتی، خدماتی و گردشگری در بخشهای مختلف حمایت لازم را انجام می دهیم تا حق قزوین ادا شود.

این مسئول یادآورشد: باید موقعیت شهر صنعتی البرز مانند گذشته احیاء شود و دودکش های این شهر دوباره به کار بیفتد و از همه آنها دود ناشی از کار و تلاش و تولید بالا برود تا اشتغال جان بگیرد و اقتصاد از رونق بیشتری برخوردار شود.



وی افزود: احیاء خوشه های صنعتی بویژه در روستاها، پایدار کردن مشاغل خانگی، اختصاص سهم 30 درصدی یارانه ها به صنعت و اعتبار بخشیدن به دفترچه های بیمه از راههای کمک به تولید است.

وزیر تعاون همچنین روز پنجشنبه از کارخانه بزرگ آپادانا سرام بزرگترین تولید کننده کاشی و سرامیک خاور میانه در استان قزوین دیدن کرد.



در این واحد تولیدی سالانه 30 میلیون مترمربع انواع کاشی دیواری، گرانیت و کف تولید می شود و یک هزار و 130 نفر نیز در آن مشغول به کار هستند.



حجم بیشتر این واحد تولیدی به صورت رباتیک و های تک اداره می شود.

ربیعی در سفر یک روزه به قزوین همچنین پنجشنبه شب استخر بزرگ کارگران شهرستان قزوین را افتتاح کرد.



مجموعه ورزشی کارگران قزوین در زمینی به مساحت سه هزار و 330 متر مربع احداث شده و یک هزار و 752 مترمربع زیربنا دارد.



در این مجموعه ورزشی استخر شنا، سونای خشک، جکوزی، رختکن، سالن ورزشی به مساحت 80 مترمربع، سالن بدنسازی به مساحت 254 مترمربع، نگهبانی و موتورخانه به مساحت 200 مترمربع است.



برای ساخت این مجموعه ورزشی 20 میلیارد و 630 میلیون ریال از محل اعتبار ات استانی و ملی هزینه شده است که 14 میلیارد ریال آن ملی است.

وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی همچنین از طرح توسعه کارخانه آریان فولاد قزوین بازدید و در مراسم هشتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان هم شرکت کرد.

ربیعی در جمع مردم روستای فتح آباد بوئین زهرا نیز با زبان ترکی با همشهریان خود سخن گفت و در فضایی صمیمی و بی آلایش با آنها گفتگو کرد و با مشکلات آنها آشما شد که با استقبال گرم روستائیان نیز روبرو شد.