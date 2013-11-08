پشتيباني از تيم مذاكره كننده هسته اي موضع نظام را قوي تر مي كند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسين كوثري در خطبه هاي نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته مركز شهرستان شيروان كه در محل مصلاي نماز جمعه شهر شيروان برگزار شد، افزود: نظام اسلامي در پي تحقق اين است كه نه ظالم باشد و نه مورد ظلم قرار گيرد.

او اظهار كرد: از خصوصيات مكتب شيعه اين است كه با ظالم مبارزه و از مظلوم دفاع كنيم، خطيب نماز جمعه شيروان گفت: اين درس مهم مكتب نبوي، علوي، حسيني و مهدوي است.

حجت الاسلام كوثري اضافه كرد: انقلاب اسلامي برخاسته از همين تفكر است و به همين دليل نيز غرب ظالم، براي كم رنگ كردن اين تفكر، به اسلام هراسي، شيعه هراسي و ايران هراسي روي آورده است.

وي در ادامه به بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي پيرامون حمايت از تيم مذاكره كننده هسته اي ايران پرداخت، حجت الاسلام كوثري گفت: نكات ارزنده و راهبردي سخنان رهبري مي بايد مورد توجه همه قرار گيرد.

به گفته وي اقتدار نظام اسلامي در مقابل ضعيف بودن دشمن با بدهي هاي ميلياردي، پشتيباني از تيم مذاكره كننده هسته اي دولت، تعيين مرز موضوع مذاكره كه تنها محدود به مسائل هسته اي مي شود، فراموش نكردن خيانت هاي دشمن و دلخوش نبودن به وعده هاي آنها، غيرقابل اعتماد بودن دشمن و تكيه بر نيروي درون زا از جمله نكات راهبردي بيانات رهبر انقلاب است.

حجت الاسلام كوثري اضافه كرد: پشتيباني از تيم هسته اي ايران در مذاكره به كشورهاي گروه 1+5 موضع نظام در برابر طرف هاي غربي را قوي تر مي كند.

رييس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان شيروان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ماه محرم براي ما فروردين جان و عاشورا نيز بهار ايمان است.

او بر توجه به آموزه ها و اهداف واقعه عاشورا تاكيد كرد، حجت الاسلام كوثري گفت: ما از عاشورا آموختيم كه عزت و سربلندي در پرتو جهاد و شهادت حاصل مي شود و شهادت طلبي و نترسيدن از مرگ بهترين سلاح يك امت شكست ناپذير است.

خطيب نماز جمعه شيروان افزود: دفاع از ارزش ها در ميدان امتحان پايداري، دل نبستن به دنياي گذرا، سازش ناپذيري با دشمنان و گوش به فرمان ولايت بودن براي خروج از جهالت و حيرت از جمله درس هاي مكتب عاشورا هستند.

حجت الاسلام كوثري در بخش ديگري از سخنان خود با تسليت ارتحال مرحوم حبيب الله عسكراولادي، گفت: با رفتن آن مرحوم، بايد ياران امام و رهبري اين خلاء را پر كنند و حبيب هاي انقلاب خود را بسازند.

رييس ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر شهرستان شيروان همچنين به هفته امر به معروف و نهي از منكر نيز پرداخت و اظهار كرد: برپايي عزاداري براي امام حسين(ع) و ياران بافاي او، بايد با هدف زنده كردن امر به معروف و نهي از منكر باشد تا در جامعه سيره امام حسين(ع) احيا شود.

حجت الاسلام كوثري گفت: جامعه اسلامي ايران به بركت برپايي مجالس عزاداري سيدالشهدا(ع) در مقابل آسيب هاي اخلاقي و ديني مصون مي شود.