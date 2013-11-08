زلزله شربیان خسارتی نداشت / اکیپ های امدادی در آماده باش تمام

مسعود سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکیپ های ویژه برای بررسی میزان خسارت به این مناطق اعزام شده اند و تاکنون 12 روستا از 20 روستای موجود در منطقه شربیان مورد کارشناسی ویژه قرار گرفته اند و کار بررسی بقیه روستاها نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه این زلزله آسیب مالی یا جانی بزرگی نداشته و تنها ترک خوردگی های کوچکی در برخی روستاها به چشم می خورد.

فرماندار سراب با اشاره به آماده باش کامل نیروهای امدادی در این منطقه گفت: با وقوع زلزله 4.1 ریشتری شربیان در چند روز گذشته تمامی اکیپ ها و نیروهای امدادی در حال آماده باش کامل هستند تا در صورت وقوع حادثه ای به سرعت عازم این مناطق شوند.