  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

سعادتی در گفتگو با مهر:

زلزله شربیان خسارتی نداشت / اکیپ های امدادی در آماده باش تمام

زلزله شربیان خسارتی نداشت / اکیپ های امدادی در آماده باش تمام

تبریز – خبرگزاری مهر : فرماندار سراب گفت: زلزله 4.6 ریشتری امروز شربیان خسارتی نداشته و تمامی ارگان های مدیریت بحران شهرستان در آمادگی کامل قرار دارند.

مسعود سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکیپ های ویژه برای بررسی میزان خسارت به این مناطق اعزام شده اند و تاکنون 12 روستا از 20 روستای موجود در منطقه شربیان مورد کارشناسی ویژه قرار گرفته اند و کار بررسی بقیه روستاها نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه این زلزله آسیب مالی یا جانی بزرگی نداشته و تنها ترک خوردگی های کوچکی در برخی روستاها به چشم می خورد.

فرماندار سراب با اشاره به آماده باش کامل نیروهای امدادی در این منطقه گفت: با وقوع زلزله 4.1 ریشتری شربیان در چند روز گذشته تمامی اکیپ ها و نیروهای امدادی در حال آماده باش کامل هستند تا در صورت وقوع حادثه ای به سرعت عازم این مناطق شوند.

 

کد مطلب 2171828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها