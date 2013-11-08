به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی کمالی در خطبههای این هفته نماز جمعه جزیره خارک با تاکید بر لزوم عمل به درسهای عاشورا، اظهار داشت: برای در پیش گرفتن راه عاشورا و اهداف این نهضت عظیم، باید به خوبی به درسهای عاشورا عمل کنیم.
وی به برخی از درسهای این قیام اشاره کرد و افزود: احیای امر به معروف و نهی از منکر از جمله درسهای بزرگ این واقعه عظیم است و ترویج این فرهنگ وظیفه همگانی است و باید با فراگیری از آموزههای کربلا این فریضه را در جامعه گسترش دهیم.
حجتالاسلام کمالی به دیگر درسهای واقعه کربلا اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: صبر و مقاومت در برابر مشکلات مهمترین درس واقعه عاشورا است که باید به خوبی به آن توجه کنیم.
وی ادامه داد: امام حسین(ع) در حماسه و قیام عاشورا، شهادت عزیزترین کسان خود را دید چون این حرکت برای رضای خدا بود صبر و تحمل را پیشه کرد و بر یزدیان غلبه کرد.
مصوبات هیات دولت در خارک پیگیری و اجرا شد
امام جمعه خارک در ادامه تصریح کرد: با تلاش استاندار بوشهر کارهای بسیار خوبی در جزیره خارک به انجام رسیده است و راهاندازی نیروگاه گازی خارک یکی از این کارهای بزرگ است که موجبات رضایت مردم این جزیره را فراهم ساخته است.
وی برق را به عنوان یکی از کاستی های بسیار مهم این جزیره عنوان کرد و بیان داشت: راهاندازی نیروگاه گازی خارک بسیاری از این مشکلات را کاهش داده است و مشکل برق مردم مرتفع شده است.
حجتالاسلام کمالی با تقدیر از تلاشهای ارزنده استاندار بوشهر در این راستا، تاکید کرد: اکثر مصوبات هیات دولت در خارک با حضور استاندار و تلاشها و پیگیریهای ایشان مرتفع شده است.
وی افزود: خوی استکبار ستیزی در وجود همه انسانهای مومن نهفته است و همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند نباید دلخوش به لبخند استکبار باشیم بلکه آنها خوی استکباری خود را همیشه دارند.
نظر شما