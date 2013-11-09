بلاتکلیفی جابجایی روستای فرهادآباد و سد سیکان/ وزارت نیرو به تعهدات عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، روستای فرهادآباد در 120 کیلومتری ایلام در شهرستان دره شهر قرار دارد و هم اکنون این روستا با یک مشکل بزرگ به نام"جابجایی" مواجه شده است.

روستای فرهادآباد به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهستانی دارای آب و هوای بسیار مناسب و ظرفیت های منحصر به فرد است.

این روستا به دلیل وجود آب فراوان منطقه ای حاصلخیز برای کشاورزی و کشت انواع محصولات باغی است.

در روستای فرهادآباد اغلب مردم به کشت محصولات کشاورزی نطیر برنج، گندم، خیار و..مشغول به فعالیت هستند و عده ای نیز به کار دامداری فعالیت دارند.

برنج "عنبربو" منطقه فرهادآباد دره شهر به دلیل وجود زمین حاصلخیز از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است به طوری که بیشتر برنج روستا به دیگر نقاط کشور ارسال می شود.

این روستا دارای مناظری طبیعی و تاریخی است که گردشگران می توانند با سفر این روستا از نزدیک طبیعت بکر این منطقه نظاره گر شوند.

از مهمترین مشکلات روستا می توان به بیکاری جوانان روستا اشاره کرد که به رغم وجود افراد تحصیل کرده متعدد ولی بیشتر آنها شغل ندارند.

داستان سد سیکان و جابجایی روستای فرهادآباد

مهمترین مشکل روستای فرهادآباد در حال حاضر ساخت سد سیکان و جابجایی روستا است که هم اکنون به عنوان یک معضل بزرگ اجتماعی در کل استان ایلام به شمار می رود.

سد سیکان دو سال پیش توسط وزیر نیرو کلنگ زنی شد و قرار بود این سد در روستای فرهادآباد ساخته شود.

به دلیل همجواری روستا و سد قرار شد زمینهای روستا و خانه ها خریداری و مردم روستا جابجا شوند ولی هم اکنون پروژه سد سیکان در همان آغاز اجرایی شدن به دلیل نبود اعتبار تعطیل شده و مردم روستا نیز در بلاتکلیفی به سر می برند.

سد سیکان در ورودی روستای فرهادآباد ساخته می شود و به دلیل اینکه روستا در بین کوهها محاصره شده عملا هیچ راهی دیگر برای نجات روستا وجود ندارد جز اینکه روستا جابجا شود.

وزارت نیرو به تعهدات خود عمل نکرد

حسنعلی ستاری از اهالی روستای فرهادآباد برای روشن شدن داستان سد سیکان و جابجایی روستا به خبرنگار مهر گفت: بنده عضو سابق شوراری روستای فرهادآباد هستم و از زمان ساخت این پروژه تاکنون در جریان اتفاقات روستا قرار دارم.

وی بیان داشت: از دو سال پیش سد سیکان در روستای فرهادآباد شروع شده است و هم اکنون این پروژه حدود هشت ماهی است تعطیل شده است.

وی گفت: این پروژه توسط نامجو وزیر وقت نیرو کلنگ زنی شد و قرار شد روستایی فرهادآباد جابجا شود با این شکل که در نزدیکی شهرستان دره شهر زمینی برای مردم روستا خریداری شود و مردم به آنجا انتقال یابند.

ستاری افزود: همچنین قرار بود قبل از اجرای پروژه سد سیکان تکلیف مردم مشخص شود و تکلیف جابجایی قطعی شود و بعد سد آغاز به کار کند.

وی ادامه داد: متاسفانه مسئولان بدون توجه به تعهدات، خواسته ها و حقوق مردم روستای فرهادآباد و همچنین بلاتکلیف بودن جابجایی روستا، پروژه سد سیکان را آغاز کردند و به همین منظور زمینهای ورودی روستا که محل اجرای سد بود نیز خریداری شد.

ستاری اظهار داشت: در حالی پروژه سد سیکان با اعتراض و درگیری آغاز شد که تکلیف مردم روستا برای جابجایی مشخص نشد و به همین دلیل روز به روز مشکل افزوده می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر به رغم اینکه پروژه سد سیکان حدود هشت ماهی است تعطیل شده ولی بازهم تکلیف مردم روستا برای جابجایی مشخص نیست.

وی ادامه داد: در اجرای این پروژه کشاورزی منطقه از بین رفته و آسیب جدی به روستا وارد شده است.

ستاری گفت: چطور می شود در یک روستا بدون در نظر گرفتن مردم به اجرای پروژه سد سازی مشغول شوند و به نوعی مردم حبس شوند.

وی عنوان کرد: وزارت نیرو باید تکلیف مردم روستای فرهادآباد را مشخص کند اگر قرار است این پروژه اجرا شود باید مکانی برای انتقال مردم روستا در نظر بگیرد چراکه فعالیت سدسازی با وجود انفجارهای متعدد و تردد ماشینهای سنگین باعث سلب آسایش زندگی از مردم روستا شده است.

طبق گفته اهالی روستای فرهادآباد تاکنون جلسات متعددی برای جابجایی روستای برگزار شده ولی هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

آنچه در حال حاضر در روستای فرهاد مشخص است، روستایی با 100 خانوار جمعیت به دلیل بی تدبیری مسئولان و همچنین همکاری نکردن عده ای از مردم روستا در بلاتکلیفی به سر می برد.

مردم روستا به دلیل اجرای این پروژه از بسیاری امکانات ابتدایی نظیر جاده مناسب، طرح هادی، خانه بهداشت و..محروم هستند و کلیه فعالیتهای روستا نیز تعطیل شده است.

عده ای از مردم روستای فرهادآباد معتقد هستند قیمت پیشنهادی برای خرید زمینهای آنها پایین است و عده ای دیگر حاضر به ترک روستا نیستند در طرف مقابل نیز مسئولان وزارت نیرو نسبت به خریداری زمینهای روستا اقدام نکرده اند.

باید قبل از شروع مجدد احداث سد سیکان تکلیف خانه ها و مردم روستای فرهادآباد روشن شود چراکه امکان زندگی در فضای فعالیت سدسازی امکان پذیر نیست.

بر اثر انفجارهای صورت گرفته در سد سیکان چندین خانه روستا ترک برداشته است و باعث اختلال در زندگی مردم روستا شده است.

همه مشکلات به وجود آمده در روستای فرهادآباد شهرستان دره شهر به دلیل این بوده که مسئولان قبل از اجرای پروژه نسبت به جابجایی روستا اقدام نکرده اند و اگر قرار باشد سد سیکان ساخته شود باید حتما مردم و مسئولان همکاری کنند تا مشکل به وجود آمده بر طرف شود.

اگر قرار باشد این رویه ادامه پیدا کند نه مردم روستا سودی می برند نه اینکه پروژه ای اجرا می شود و این کار جز با تعامل مردم و مسئولان حل شدنی نیست.