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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۵

بازتاب گزارش مهر/

زمینهای مردم روستای فرهادآباد شهرستان دره شهر برای سد سیکان تملک می شود

زمینهای مردم روستای فرهادآباد شهرستان دره شهر برای سد سیکان تملک می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در مجلس گفت: زمینها و حقوق مردم روستای فرهادآباد شهرستان دره شهر برای ساخت سد سیکان تامین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی عصر دوشنبه در بازدید روستای فرهاد آباد از حل شدن مشکل تملک زمینهای سد سیکان خبر داد.

وی گفت: در دیداری که با وزیر داشتیم قرار شد این کار اصولی دنبال شود و تا زمانی که تملک زمینها و حقوق مردم سیکان رعایت نشده کاری انجام ندهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: قائم مقام وزیر نیرو در سفری که به استان داشتند از سد سیمره و سیکان دیدار کردند و بعد از حضور استاندار جلسه ای چهار ساعته در مورد آب حوزه جنوب داشتیم که در راس آن سد سیمره و سیکان تصمیمات خوبی گرفته شد که مشکل این دو از طریق فروش اوراق مشارکت و کمک وزیر تا پایان سال جاری حل می شود.

احمدی همچنین از پرداخت بیمه کشاورزان سد سیمره خبر داد.

 

کد مطلب 2192344

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