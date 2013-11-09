همایش "طلایه داران بصیرت" در مهدیشهر برگزار شد

به گزارش خبرمگار مهر، امام جمعه مهدیشهر پیش از ظهر شنبه در همایش "طلایه داران بصیرت" که با حضور مسئولان هیئات مذهبی شهرستان در حسینه اعظم این شهر برگزار شد، خطاب به اعضای هیئت های مذهبی و تشکل های دینی گفت: هيئت هاي مذهبي به عنوان بازوان توانمند سازمان تبليغات اسلامي در پيشبرد اهداف فرهنگي و ديني جامعه نقش موثری دارند.

حجت الاسلام محمد بارانی تصریح کرد: هیئت های مذهبی و تشکل های دینی و مداحان بدون هیچ چشم داشتی به وظایف خود عمل و آن را به سرانجام می رسانند.

وی گفت: یکي از رسالت هاي اصلي هيئت هاي مذهبي ارائه الگوهاي اسلامي به جامعه است و از اين نهاد انتظار مي رود که الگويي را مبتني بر دين سالاري به جامعه معرفي کند تا نسل جوان الگوبرداري کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر با اشاره به وظایف هیئت های مذهبی اظهار داشت: شما به عنوان طلایه داران تبلیغ باید قدر خود را دانسته و از غیبت کردن بپرهیزد و اهل ذکر و اندیشه باشید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر هم در این همایش هدف اصلی قیام حضرت امام حسین(ع) احیای امر به معروف و نهی از منکر دانست و خطاب به اعضای هیئت های مذهبی گفت: شما هم باید احیاگر این دستور الهی و سنت علوی باشید.

حجت الاسلام غلام رضا زاهدی در خاتمه افزود: هیئت های مذهبی وظیفه دارند مراسم سوگواری شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفایش را به بهترین شکل ممکن برگزار و از ورود خرافه و بدعت به داخل این گونه مجالس جلوگیری کنند.