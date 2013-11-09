فرمانده جدید سپاه بستک معرفی شد/اعزام 180 دانش آموز بستکی به اردوی راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور فرماندار بستک، سرگرد حسین درویشی به عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان معرفی شد.

فرماندار بستک در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، الگوی همه بسیجیان ایران را امام حسین (ع) دانست و اظهار داشت: سپاه پاسداران بارها در صحنه‌های مختلف گوش به فرمان مقام معظم رهبری از گذرگاه‌های دشوار عبور کرده است.

محمد مشتاق زاده آمریکا را شکست خورده انقلاب اسلامی دانست و عنوان کرد: انقلاب اسلامی با دست‌های خالی به پیروزی رسید و آمریکا را از ایران بیرون کرد و پس از آن توانستیم در جنگی نابرابر در مقابل آمریکا و تمام متحدان منطقه‌ای و اروپایی، دشمن را شکست دهیم.

وی با اشاره به مأموریت‌های گسترده سپاه در عرصه‌های مختلف جامعه تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مأموریت‌های زیادی را بر عهده دارد و هدف اصلی این نهاد پاسداری از انقلاب اسلامی ایران است.

رئیس شورای تأمین شهرستان بستک تصريح كرد: سپاهيان در هر ميداني كه وارد شده اند سرافرازانه بيرون آمده اند چه در 8 سال دفاع مقدس با ايثارگريها و چه اكنون در عرصه هاي عمران و آباداني، توسعه اقتصادي كشور، صنايع دفاعي، مقابله با جنگ نرم و سايبريك و عرصه هاي مختلف فرهنگي.

مشتاق زاده با اشاره به خصوصیات برجسته سپاهیان این سربازان نظام و ولایت افزود: سپاه با پشتوانه بزرگترین و بهترین خصایص معنوی، دینی والهی در پشت سر ولایت، مدافع آرمان های نظام و انقلاب اسلامی بوده و خواهد بود و در این راه از بذل جان خود دریغ نخواهد کرد.

فرماندار بستک در پایان سخنان خود از زحمات صادقانه سرهنگ حبیب الله سهرابی قدردانی و برای سرگرد حسین درویشی فرمانده جدید سپاه بستک آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است سرهنگ سهرابی که به مدت چهار سال در شهرستان بستک خدمت نمود به عنوان فرمانده جدید سپاه بندرلنگه معرفی شده است.

رعایت حجاب و عفاف، امنیت خانواده و جامعه را تضمین می‌کند

فرماندار شهرستان بستک با تأکيد بر لزوم نهادينه شدن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: رعایت حجاب و عفاف، امنیت خانواده و جامعه را تضمین می‌کند.

محمد مشتاق زاده در جلسه امور بانوان و خانواده شهرستان که با موضوع حجاب و عفاف برگزار گردید اظهارداشت: پوشش و حجاب، نه تنها باعث سلامت اخلاقی جامعه و پایبندی به هنجارهای دینی می‌شود، بلکه زمینه بروز و شکل‌گیری بزه‌کاریها را در جامعه به حداقل می‌رساند.

وي رسالت عظيم زنان مسلمان به ويژه زنان ايراني را، ترويج و اشاعه ارزش هاي والاي اسلامي و نهادينه ساختن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه عنوان کرد و گفت: از نظر اسلام زن تضمين‌کننده زندگي بهشتي خانواده است و به همين دليل عفاف و حجاب براي زن بسيار مهم است.

مشتاق زاده با اشاره به نقش آموزه هاي ديني در رشد اخلاق انساني افزود: تنها زماني مي توانيم از دچار شدن به آسيب ها و آلودگي هاي فردي و اجتماعي مصون بمانيم که بتوانيم آموزه هاي الهي و قرآني را در جامعه اسلامي پياده کنيم.

فرماندار بستک با تأکيد بر لزوم نهادينه شدن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: براي بيان اهميت عفاف و حجاب در جامعه و نهادينه کردن موضوع لازم است در قالب برگزاري گفتمانهاي تخصصي با بهره گيري از اساتيد مجرب به اين مساله پرداخته شود.

وی خاطر نشان كرد: برگزاری دوره هاي آموزشي با محورهاي راهكارهاي ارتقاء فرهنگ حجاب، دلايل رعايت آن در جامعه می تواند گامي مؤثر در سلامت اجتماع باشد.

مشتاق زاده با تأكيد بر این كه عفاف و حجاب مسئله اي فراگير است و مشمول تمامي افراد اعم از زنان و مردان در جامعه است تصريح كرد: مردان و زنان بایستی با الگو پذيري از ائمه اطهار در اين مسئله پيشگام باشند و با رعايت عفاف و حجاب در جهت تحكيم بنيان خانواده و سلامت اجتماع گام بردارند.

اعزام 180 دانش آموز بستکی به اردوی راهیان نور

فرماندار شهرستان بستک از اعزام 180 دانش آموز بستکی به اردوی راهیان نور خبر داد.

محمد مشتاق زاده در مراسم بدرقه از کاروان راهیان نور دانش آموزی شهرستان بستک اظهار داشت: شما دانش آموزان بسیجی پا به سرزمینی می گذارید که شهیدان ما با اهدا خون خویش آنجا را مقدس و معنوی کرده اند.

وی آشنایی دانش آموزان با مناطق عملیاتی و آرمان‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه کردن آن بین نسل جوان را از مهمترین اهداف این اردوها عنوان کرد.

فرماندار شهرستان بستک ادامه داد: در شرایطی که دشمنان درصدد کمرنگ کردن ارزش های دوران دفاع و حماسه هستند، برگزاری این اردوها یک مسئله مهم است.

مشتاق زاده گفت: اردوهاي راهيان نور همچون دانشگاهي براي خودسازي معنوي و بهترين جايگاه براي كسب معرفت دروني جوانان است.

وی عنوان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، لمس سنگرها و مناطق جنگی می‌تواند در تداوم راه شهدا بسیار تاثیرگذار باشد.

فرماندار شهرستان بستک افزود: دانش‌آموزان باید در کنار سنگر علم و پیشرفت، ارزش‌های اسلامی را نیز حفظ و پاسداری کنند.

گفتنی است دانش آموزان اعزامی از شهرستان بستک طی 5 روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید به عمل می آوردند.

مسابقه بزرگ آشپزی در بستک برگزار شد

فرماندار شهرستان بستک از برگزاری مسابقه بزرگ آشپزی با حضور بانوان شهرستان خبر داد.

محمد مشتاق زاده در مراسم افتتاح این برنامه اظهار داشت: جشنواره غذا در بستک به منظور ترویج فرهنگ مصرف غذاهای سنتی و سالم در جامعه، تقویت هنر آشپزی و ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌ کنندگان به همت روابط عمومی فرمانداری شهرستان برپا شد.

وی افزود: در این مسابقه که در فرمانداری برگزار شد، ۶0 بانوی خوش ذوق و آشپز بستکی در پخت انواع غذاهایی نظیر انواع آش‌های محلی و سنتی، انواع پلو، ماکارونی، انواع خورش‌ها، حلوا، انواع نان‌ها، انواع سالاد، خوراک مرغ، سوپ جو و ... با هم رقابت کردند.

فرماندار شهرستان بستک هدف از این اقدام فرهنگی را معرفی غذاهای مناسب با فرهنگ اسلامی و مفید برای سلامتی عنوان کرد.

مشتاق زاده خاطرنشان کرد: با برگزاری چنین مسابقه ها و مراسم‌هایی می‌توان فرهنگ بومی هر منطقه را بیش از پیش برای شهروندان تداعی کرد که این امر گامی بسیار ارزنده است.

وی تصریح کرد: از بین شرکت کنندگان در این جشنواره به 3 غذای برتر که توسط منا پوردریایی داور مسابقه برگزیده ‌شد، جوایزی اعطا گردید.

گفتنی است به تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه، کتاب آشپزی با عنوان آشپزخانه هرمزگان از خانم منا پوردریایی اهداء شد.