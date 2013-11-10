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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۲۵

اعلام جزئیات اهدای کتاب به مدارس و خرید با تخفیف در نمایشگاه یاد یار مهربان

اعلام جزئیات اهدای کتاب به مدارس و خرید با تخفیف در نمایشگاه یاد یار مهربان

یازدهمین نمایشگاه یاد یار مهربان (اهدای کتاب به مدارس تهران با انتخاب مدیران آموزشگاه‌ها) از 3 تا 9 آذر ماه در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با حضور ناشران مکتوب کشور برگزار می‌شود، همچون سال‌های گذشته به همه مدارس شهر تهران در هر یک از مقاطع تحصیلی اعم از دولتی و غیردولتی اعتباری اختصاص می‌یابد که می‌توانند در خلال بازدید از نمایشگاه، نسبت به انتخاب کتب مورد نیاز واحد آموزشی خود اقدام کنند.

همچنین امکان خرید آزاد از نمایشگاه با تخفیف ویژه از نمایشگاه یاد یار مهربان فراهم شده است. همه  شهروندان و مدیران مدارس می‌توانند کتب مورد نیاز خود را با 25 درصد تخفیف ویژه تهیه کنند.

متقاضیان خرید آزاد از نمایشگاه برای دریافت کارت خرید آزاد باید به باجه‌های نقدی مستقر در سامانه رایانه‌ای صدور فاکتور مراجعه و به مبلغ مورد نظر خود کارت مخصوص دریافت کنند. جزئیات بیشتر درباره نحوه خرید آزاد از این نمایشگاه به زودی اعلام خواهد شد.

نمایشگاه یاد یار مهربان سوم تا نهم آذر ماه از ساعت 8:30 صبح تا 16 در محل باغ کتاب تهران به نشانی بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)،‌بعد از ایستگاه مترو شهید حقانی، ورودی اراضی عباس آباد، جنب کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

کد مطلب 2173122

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