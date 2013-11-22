به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش سخنرانی‌ها و همایش‌ها روز سه شنبه پنجم آذر ماه ساعت 14 سخنرانی دکتر علی حاجی شمسایی با موضوع «نقش کتابخوانی در آگاهی نسل آینده در پرتو چشم انداز 1404» ، روز چهارشنبه ششم آذر ماه ساعت 14 سخنرانی دکتر زهرا اباذری با موضوع «آثار فرهنگی – اجتماعی مطالعه کودکان و نوجوانان در مسیر پیشرفت اسلامی - ایرانی جامعه» و روز پنج شنبه هشتم آذرماه ساعت 14 سخنرانی با موضوع «تاثیر قصه گویی در ایجاد علاقه مندی کودکان به کتاب و کتابخوانی» توسط مصطفی رحماندوست انجام خواهد شد.

استودیوی شبکه پنج سیما در طول ساعات برگزاری نمایشگاه به صورت مستمر و در قالب برنامه‌های روزانه و همچنین ویژه برنامه‌های نمایشگاه، اطلاعات و اخبار نمایشگاه یاد یار مهربان را روی آنتن این شبکه می‌برد.

همچنین استودیوی رادیو کتاب نیز در طول ساعات نمایشگاه تمامی رویدادها و برنامه‌های ترویجی حوزه کتاب را پوشش می‌دهد.

يازدهمين نمايشگاه ياد يار مهربان سوم تا نهم آذرماه توسط موسسه نشر شهر سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در باغ كتاب تهران برگزار خواهد شد.