حضور دو وزیر و شهردار تهران در افتتاحیه نمایشگاه یاد یار مهربان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه یاد یار مهربان طبق برنامه ای که پیش از این نیز اعلام شده بود از روز یکشنبه سوم آذر ماه از ساعت 8 صبح در باغ کتاب تهران آغاز به کار می کند اما زمان مراسم افتتاحیه رسمی این نمایشگاه به روز دوشنبه چهارم آذر ماه ساعت 14 موکول شد.

در مراسم افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه یاد یار مهربان، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران حضور خواهند داشت.

با توجه به اینکه آغاز به کار نمایشگاه همان تاریخ سوم آذر ماه ساعت 8 صبح می باشد مدارس بر اساس برنامه اعلام شده بدون هیچگونه تغییری باید به نمایشگاه مراجعه و از اعتبار خود برای تهیه کتب مناسب کتابخانه ها استفاده کنند.

یازدهمین نمایشگاه یاد یار مهربان با هدف تلاش برای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه و توجه به معیارهای فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخاب کتاب از میان کتاب‌های ارسالی برگزار می شود.

بر اساس آخرین آمار، بیش از 450 ناشر در یازدهمین نمایشگاه یاد یار مهربان با بیش از 20 هزار عنوان کتاب حضور دارند. نمایشگاه یاد یار مهربان سوم تا نهم آذر ماه از ساعت 8 الی 16 در محل باغ کتاب تهران به نشانی بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)،‌ بعد از ایستگاه مترو شهید حقانی، ورودی اراضی عباس آباد، جنب کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.