واکنش عضو هیئت رئیسه مجلس به تهدید کنگره آمریکا/ پارلمان ایران دولت را موظف به توسعه فناوری هسته ای می کند

محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و 5+1 در ژنو گفت: علی رغم تردید هایی که نظام و ملت ایران در خصوص رفتار و صداقت امریکا و گروه 5+1 داشتند اما تیم دیپلماسی کشورمان که متشکل از دیپلمات های مبرز، و درای منطق قوی است این ریسک را پذیرفت تا بار دیگر پای میز مذاکره بنشیند.

وی با بیان اینکه دیپلمات های کشورمان در طول مذاکرات با نرمش، برنامه دقیق و نقشه راه مشخص منطق خوب و محکمی را ارائه کردند به طوری که از ابتدا تا آخرین لحظه 5+1 و آمریکایی ها نسبت به پیشنهادات ایران اظهار خوش بینی می کردندگفت: این رفتار غربی ها نشان داد جمهوری اسلامی ایران منطق و صداقت خودش را با یک ادبیات نرم و مناسب بار به جهان ارائه کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما متاسفانه شاهد بودیم که در این دوره از مذاکرات نفوذ لابی صهیونیستی بر مذاکره کنندگان غربی زمینه ای را فراهم کرد تا با وجود منطق و پیشنهاد قوی و مناسب ایران، تفاهم کامل در این دوره از مذاکرات حاصل نشود، هرچند که پیش رفت های خوبی در طول همین مدت کوتاه به دست آمد.

دهقان با بیان اینکه ما هم انتظار نداریم مذاکرات در همین دوجلسه به پایان برسد گفت: آنچه تعجب ملت ایران را بر انگیخته است، تعریف و تمجید طرف غربی از پیشنهاد های ایران در مذاکرات و از سوی دیگر تهدید ملت ایران و استفاده اهرم فشار در پایان مذاکرات است.

وی با اشاره به مصاحبه وزیر امور خارجه آمریکا بعد از پایان مذاکرات ژنو دو و تاکید وی بر هم پیمانی با رژیم صهیونیستی و همچنین اظهارات برخی مسئولان کنگره آمریکا مبنی بر تشدید تحریم ها علیه ایران اظهار داشت: رفتار آمریکاییها ناشی از بی صداقتی و این برداشت غلط است که ایران به خاطر فشار تحریم ها به پای میز مذاکره آمده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: همان طور که رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد حضور ایران پای میز مذاکرات به خاطر تحریم ها نیست بلکه برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران است.

وی خطاب به آمریکا 5+1 گفت: تاکید میکنم که اجازه ملت ایران برای مذاکره نامحدود نیست و تا زمانی ادامه دارد که عزت و شکوه و ملت ایران حفظ شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طرف غربی توصیه میکنم به زبان تهدید با ملت ایران صحبت نکند تصریح کرد: نرمش ایران در مذاکرات تا زمانی ادامه دارد که طرف مقابل نیز از خودش نرمش نشان دهد، زیرا که این فرصت همیشه برای غربی فراهم نمی شود.

دهقان گفت: اگر آمریکا و 5+1 رفتار تند و غیر منطقی در مقابل نرمش ایران نشان دهد دست ما هم باز است، و اگر مذاکرات با این گونه رفتار ها و مواضع تند به نتیجه نرسد، دلیلی ندارد که ایران هم به تعهدات قبلی خود پایبند باشد.

وی بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر غنی سازی مورد نیاز خود را در کشور انجام می دهد گفت: اگر رفتار کنگره امریکا بخواهد مذاکرات را به شکست بکشاند پارلمان ایران نیز می تواند دولت را موظف به توسعه فناوری هسته ای نماید.