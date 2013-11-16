دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو به عنوان مرجع قانونی و تصمیم گیر درباره کنکورهای سراسری در کشور است و با توجه به عضویت ریاست دانشگاه آزاد، وزیر علوم و سایر مراجع ذیربط تصمیم گیری در این باره در این شورا صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از افرادی که امسال داوطلب کنکور سال 93 هستند، پرسشی مبنی بر همزمانی یا جداگانه برگزار شدن کنکورهای سراسری و آزاد دارند، یادآور شد: زمان آغاز ثبت نام برای کنکور سراسری سال 93 در روز 16 آذرماه 92 است و تا پیش از این تاریخ برای برگزاری جداگانه و یا همزمان این دو کنکور تصمیم گیری نهایی می شود و به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

خدایی خاطرنشان کرد: شورای سنجش و پذیرش دانشجو تا پایان آبان ماه تشکیل جلسه می دهد و سیاست های پذیرش دانشجو در خصوص دانشگاه های سراسری و دانشگاه آزاد در آن مشخص می شود.

به گزارش مهر، پس از تعیین سرپرست جدید برای دانشگاه آزاد، چندی است که موضوع جداگانه برگزار شدن کنکورهای دانشگاه آزاد از کنکور سراسری مطرح شده است. با توجه به اینکه کنکور 92 اولین تجربه برگزاری مشترک میان دو نهاد سازمان سنجش و دانشگاه آزاد بود هنوز از نتایج این برگزاری مشترک کنکور گزارشی ارائه نشده است و همین موضوع موجب شده است که برخی بر لزوم جداسازی این دو کنکور و برخی نیز بر یک زمانی و هم شکلی آن تاکید کنند.