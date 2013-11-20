مدیران و مسئولان یک جامعه اسلامی باید آمران به معروف و ناهیان از منکر آن جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت لاسلام حبیب الله حاتم نیا صبح چهارشنبه در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهار گفت: مدیران و مسئولان یک جامعه اسلامی باید آمران به معروف و ناهیان از منکر باشند و این فریضتین ارزشمند اسلامی را ابتدا باید از خود آغاز کنند.

حاتم نیا ادامه داد: قضاوت به حق و به دور از حب و بغض، داشتن انصاف، عدالت وستم نکردن به افراد زیر مجموعه خود، باید در رأس ویژگی ها و خصایص یک مدیر آمر به معرو و ناهی از منکر باشد.

وی با اشاره به اینکه ائمه اطهار (ع) بر ارزش اجرای امر به معروف و نهی از منکر تا بدان جا تأکید کرده اند که دیگر فرائض به وسیله این دو فریضه انجام می گیرد، اظهار داشت: تمامی واجبات، خوبی ها، ارزش ها و حتی جهاد فی سبیل الله به فرموده امام علی (ع) در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به مثابه آب دهان در مقابل دریای بی کرانه است پس عمل به این دو فریضه اصل و اساس تمام ارزش ها است.

نسل جوان برای عمل به امر به معروف و نهی از منکر نیاز به شناخت فلسفه وجودی آن دارد

حاتم نیا با بیان اینکه نسل جوان باید با فلسفه فریضتین امر به معروف و نهی از منکر آشنا شوند، اذعان داشت: اگر نسل جوان با ارزش و اهمیت این دو فریضه الهی به خوبی آشنا نشوند محال است به آن عمل کنند.

وی افزود: متولیان و آمران به معروف و ناهیان از منکر در جوامع باید به نحوی رفتار کنند که نسل جوان به سمت و سوی انجام این دو فریضه و نتایج عمل به تمایل کامل داشته باشند.

فرماندار شهرستان بهار نیز در این ستاد عنوان داشت: دو فریضه متعالی امر به معروف و نهی از منکر آنچنان در آیات و روایات اسلامی و دین مبین اسلام تجلی می کند که اگر به ظاهر از اساس دین کنار گذاشته شود، دین فاقد روح جمعی، مسئولیت پذیری در برابر دیگران و انتخاب یک زندگی جزیره ای وجامعه ای مملو از فساد خواهد بود.

نصرت الله گل کارزاده با اشاره به اینکه تمامی واجبات توسط امر به معروف و نهی از منکر اقامه می گردد، ادامه داد: قرآن یکی از صفات مومن واقعی را عمل به این دو فریضه الهی بازگو کرده است.

امروز جوامع ما نیاز مبرمی به احیاء امر به معروف و نهی از منکر دارند

گل کارزاده افزود: امروز جوامع ما نیاز مبرمی به احیای امر به معروف و نهی از منکر دارند چرا که هجمه فرهنگی دشمن سبب بروز بسیاری از منکرات در بین مردم به خصوص نسل جوان شده است پس بر همگان به خصوص مسئولان واجب است که به احیاء این دو فریضه جامعه را از مسیر منکرات خارج سازنند.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاههای اجرائی احیاء امر به معروف و نهی از منکر را باید از محیط اداره محل خدمت خود آغاز کنند، اظهار داشت: مدیران و مسئولان امروز در جایگاه برتر احیاء این دو فریضه الهی هستند بنابراین یابد با عمل به شئونات این فریضتین محیط محل خدمت خود را عاری از منکرات احتمالی کنند.

گل کارزاده اذعان داشت: عمل نکردن به انر بع معروف و نهی از منکر در جامعه ای که منکرات در آن برگزار می شود، بزرگترین ظلمی است که در حق دین اسلام می شود.

وی خطاب به آمران به معروف و ناهیان از منکرگفت: احیاء کنندگان این دو فریضه الهی دقت داشته باشند که اجرای فریضیتن در میان مردم به خصوص نسل جوان باید همراه با اعمال و رفتاری باشد که جزء اصلی این دو فریضه است و نباید سبب ایجاد شائبه ای در آنها شود.

گل کارزاده افزود: باید با آداب و شرایطی که دین مبین اسلام برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر سفارش کرده است به احیاء آن پرداخت.

آمران به معروف و ناهیان از منکر خود باید عاری از اعمال و رفتار ناشایست باشند

وی عنوان داشت: آمران به معروف و ناهیان از منکر خود باید عاری از اعمال و رفتار ناشایست باشند تا هنگام عمل به این دو فریضه در بطن مردم، افراد با مشاهده اعمال و رفتار آنها خود از انجام منکرات دوری کنند.

گل کارزاده همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده توسط ستاد احیای شهرستان در ایام عزاداری امام حسین (ع) و یاران شهیدش، اعلام داشت: اعضای ستاد احیاء شهرستان در ایام سوگواری سالار شهیدان اقدام به برگزاری تجمع عزاداران در صبح تاسوعا، سیاهپوش کردن شهر، برگزاری جلسات توجیهی برای مداحان اهل بیت بمنظور کاهش بدعت ها و خرافه ها در مراسمات عزاداری، اهتمام ویژه در اجرای فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهرستان، برگزاری همایش امر به معروف و نهی از منکربا دعوت از فعالان این عرصه، برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح مدارس، برگزاری تجمع دانش آموزان آمر به معروف و ناهی منکرو تشکیل تیم های تذکر لسانی در سطح مدارس، كرده اند.