اقدام اتحادیه اروپا در اجرای تحریم های گذشته خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است

سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و عضو ارشد مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبری مبنی بر اقدام اتحادیه اروپا در گنجاندن 17 شرکت دیگر ایرانی در فهرست شرکت های تحریم شده با انتقاد از اقدام اتحادیه اروپا ، گفت: من این خبر را ندیده ام اما در صورت صحت ، اجرای تحریم های گذشته خلاف توافق نامه جدید نیست اما خلاف روحیه همکاری و حسن نیت در شرایطی است که در حال آمده سازی توافق جدید بین ایران و کشورهای 1+5 هستیم .

وی ادامه داد: توافق جدید شامل بسیاری از تحریم های قبلی نمی شود و البته این توافق نیز هنوز اجرایی نشده است .

برا اساس این گزارش، در خبری که یکی از خبرگزاری های ایرانی ظهر امروز منتشر کرد ، شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای اعلام کرده 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

در این اعلامیه شورای اتحادیه آمده است که این اتحادیه به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد.

شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتی‌رانی شرکت‌هایی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

به نوشته این خبرگزاری شورای اتحادیه اروپا همچنین تحریم‌ها علیه سه شرکت «ایران ترانسفو»، شرکت «توربوکمپرسور نفت آسیا»، و شرکت «ساخت توربوپمپ» و «کمپرسور ساتاک» را لغو کرده است.

گفتنی است خبرنگار مهر موفق به تائید این خبر در منبع مورد اشاره و هیچ یک از خبرگزاری های خارجی نشد.