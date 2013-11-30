جودوکاران اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا طی روزهای 20 تا 22 آذرماه به میزبانی چین در جزیره "هاینان" از استان"هایکو" برگزار خواهد شد. تیم های ملی کشورمان در هردو رده بانوان و آقایان در این رقابتها حضور خواهند داشت.

در تیم نوجوانان پسر محمد عباس نژاد(50- کیلوگرم)، محمد رشنونژاد(55-کیلوگرم)، کیوان بیرانوند(60-کیلوگرم)، محمدرضا فتحی پور(66-کیلوگرم)، ایمان نیک اقبال(73-کیلوگرم)، حامد رشیدی(81-کیلوگرم)، رامین صوفیه(90- کیلوگرم) و حسین عربی(90+کیلوگرم) روی تاتامی مسابقات جهانی حضور خواهند داشت.

احمد قاسمی(55-کیلوگرم)، آرش آقایی(60-کیلوگرم)، بهزاد محرمی(66-کیلوگرم)، سید مهرداد زمانی(73-کیلوگرم)، علیرضا شیری نوکنده ای(81-کیلوگرم)، امیرحسین محب زاده(90-کیلوگرم)، شایان نصیرپور(100-کیلوگرم) و جعفرپهلوانی (100+کیلوگرم) نیز در تیم جوانان به این مسابقات اعزام می شوند. نصیرپور هم اکنون دوران نقاهت را پشت سر می گذارد و در صورت بهبودی تیم ملی را همراهی خواهد کرد.

تیم ملی نوجوانان در بخش بانوان با سه جودوکار به چین می رود. فاطمه زمانی در وزن 44- کیلوگرم ، مبینا عزیزی در وزن 57- کیلوگرم و زهرا باقری در وزن 78- کیلوگرم نوجوانان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا هستند. در این رده سنی به دلیل نزدیک بودن مسابقات غرب آسیا دیگر جودوکاران در این رقابتها به میزبانی ابوظبی اعزام می شوند.

ضمن اینکه طاهره آذرپیوند در وزن 44- کیلوگرم ، الهام بهرامی در وزن 48- کیلوگرم ، غزل یغما در وزن 52- کیلوگرم ، زهرا نادری در وزن 57- کیلوگرم ، دنیا آقایی در وزن 63- کیلوگرم ، صبا کرمعلی در وزن 70- کیلوگرم و زینب جلالوند در وزن 78- کیلوگرم نیز در تیم جوانان حضور خواهند داشت.

بر اساس برنامه تیم ملی 17 آذرماه راهی چین خواهد شد. 19 آذرماه ساعت 14 مراسم قرعه کشی و جلسه فنی مربیان برگزار می شود و ساعت 19 همان روز نوجوانان به روی تاتامی می روند.20 آذرماه مسابقات نوجوانان در تمامی اوزان برگزار می شود. 21 آذرماه جودوکاران اوزان سبک رده سنی جوانان و 22 آذرماه نیز سنگین وزنهای این رده سنی به دیدار رقبای خود خواهند رفت.

بانوی داور ایرانی در سمینار آموزشی آسیا

یک داور زن ایرانی برای حضور در سمینار آموزشی داوری آسیا راهی چین خواهد شد. حاشیه رقابتهای قهرمانی آسیا در رده های سنی پایه سمینار آموزشی داور آسیا برگزار خواهد شد که از ایران خانم ستاره میری در این سمینار حضور خواهد داشت. ضمن اینکه بابک مهاجری داور بین المللی جودو کشورمان در رقابتهای قهرمانی قضاوت خواهد کرد. مهاجری دبیر کمیته داوران است.