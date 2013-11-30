بانوان سرپرست خانوار شرق تهران تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عبداللهی افزود: درراستای سیاستهای مدیریت شهری در خصوص توانمند سازی زنان سرپرست خانوار اداره اموربانوان منطقه نسبت به شناسایی بانوان سرپرست خانوار و بد سرپرست که تحت حمایت هیچ نهاد و ارگانی نیستند اقدام کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 300 نفر از بانوان سرپرست خانوار شناسایی ومشخصات آنها در بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده و اقدامات لازم جهت دریافت کارت بیمه تکمیلی از این بانوان وفرزندانشان صورت گرفته است.

عبداللهی گفت: ارائه تسهیلات و خدمات درمانی، افزایش ارتقاء سلامت روانی و جسمی حمایت برای تامین بخشی از هزینه های درمانی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است