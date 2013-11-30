علی عرب‌نژاد در گفتگو با مهر؛ با اشاره به برخی برنامه‌ها و تبیلغات نامناسب در رسانه اظهار داشت: تلویزیون با هدف فروش محصولات و کسب درآمد به تبلیغاتی می‌پردازد که متاسفانه در برخی موارد نظرات کارشناسی در آن لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه شخصا با برخی از تبلیغات به ویژه تبلیغات بسته‌های آموزشی برای کودکان مخالف است، افزود: در تبلیغات باید وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و مفید بودن کالاهای تبلیغی لحاظ شود.

وی گفت: تلویزیون رسانه ملی و فراگیری است که به سبب نفوذ اجتماعی خود گاهی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی خطرساز بوده است.

عرب‌نژاد افزود: پکیج‌های تبلیغ شده از تلویزیون گروه بندی سنی خاصی ندارد و در کنار پکیج‌های آموزشی تهیه شده در سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش مداخله ایجاد می‌کند.

کارشناس ارشد روانشناسی خانواده در خراسان جنوبی با بیان اینکه اوج لجبازی کودکان در سه سالگی است و تا پنج سال ادامه دارد، گفت: متاسفانه تصاویر تبلیغات به گونه ای طراحی شده تا کودکان را تحریک کند اما باید اثرات جانبی آن مدنظر قرار گیرد نه اینکه بعد از پخش برنامه آن را تحلیل، مدتی حذف و مجددا پخش آن از سر گرفته شود.