سه کشته و 12 زخمی در درگیریهای طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی لبنان لحظاتی پیش در خبری فوری از کشته شدن سه نفر و زخمی شدن 12 نفر دیگر در درگیریهای امروز طرابلس خبر می دهند.

این درگیریها امروز شنبه در پی تیراندازی به سوی یکی از ساکنان جبل محسن دوباره از سرگرفته شده بود.

این در حالی است که "نجیب میقاتی" از شخصیتهای برجسته طرابلس و نخست وزیر سابق لبنان ساعتی پیش نشستی را با حضور برخی مقامات امنیتی برای بررسی وضعیت طرابلس آغاز کرده است.

گفته می شود در این درگیریها "ابو عمر" یکی از افراد مسلح در منطقه النهر طرابلس نیز کشته شده است.