باید برای مدل مو و لباس خود الگو داشته باشیم/ مجاری ورودی هنر کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته دوازدهم آذرماه آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی، نماینده‌ سابق ولی فقیه در استان فارس با سخنرانی در حسینیه هنر با ذکر این جمله که قانون خلقت "هرچه آمد خوشامد نیست" در تشریح مساله حجاب گفت: باید در ایران اسلامی، هویت ملی خود را تقویت کنیم و نشانه‌ها و آثار ملی و اسلامی موج بزند. ملت ایران باید ویژگی‌ها و تابلوهای شناخته شده داشته باشد نه اینکه به نماد مظاهر غرب تبدیل شود.

وی افزود: ما باید حتی روی مدل مو و لباس مردم حساس باشیم، الگوهایی را باید خودمان برای خودمان وضع کنیم، این کار را نمی‌کنیم بعد می‌بینیم بچه‌های ما لباسی می‌پوشند که روی آن عکس فلان هنرپیشه غربی نقش بسته است.

امام جمعه سابق شیراز ادامه داد: دنیا عالم امتحان است، از سویی به زن می‌گوید که آزاد است که صورت خود را که یک زینت برای آدمی به حساب می‌آید بیرون بگذارد و از سوی دیگر به مردها می‌گوید که بر تو حرام است که نگاه کنید.

وی بدعت گذاشتن در دین خدا را جایز ندانست و گفت: خیلی از کسانی که فکر می‌کنند در حال جانفشانی برای دین خدا هستند در حقیقت برای شیطان کار می‌کنند مانند تمام کسانی که در سوریه با دولت این کشور می‌جنگنند.

آيت‌الله حائري شيرازی با بيان اين که وهابيت و گروه‌های تکفيری دين ندارند، خاطرنشان کرد: آنها در نمازهای خود "اياک نعبد و اياک نستعين" را بر زبان جاری می‌کنند، اما در ميدان عمل، به هوی و هوس‌های خود "اياک نعبد و اياک نستعين" می‌گويند.

نماینده‌ سابق ولی فقیه در استان فارس شرک‌شناسی را بر خداشناسی ارجح دانست و بیان کرد: امروز آمریکا با شرک‌شناسی ما می‌جنگد نه با دین‌شناسی و خداشناسی ما. در عربستان تعلیم ایمان می‌دهند و از شرک‌شناسی غافل مانده اند ولی در جمهوری اسلامی ایران بر شرک‌شناسی تاکید می‌کنند مانند آنچه که امام راحل انجام داد و شرک را به مردم شناساند که منجر به انقلاب شد.

وی بر این نکته تاکید کرد که نباید بر شرع خدا ولو به اندازه یک مو اضافه کرد و یا به اندازه یک مو از شرع خدا کاست و از مردم خواست که اخلاق و نمازشان را در حد اسلام نگه دارند و چیزی به آن اضافه نکنند.

به گفته وی اساس اخلاق همین است که فکرتان را به کار ببرید و بگویید فرصت خدا داشتن، در اختیار من است. با خدا حرف بزنید، درد دل کنید، قرار بگذارید و به قرارهایتان عمل کنید.

آیت الله حائری در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این مجلس که پرسید جو فرهنگی مسموم است و ما چه باید بکنیم؟، گفت: باید تیمی عمل کنید تا از این مرحله عبور کنید. ایمان و عمل صالح داشته باشید و دسته جمعی کاروانی تشکیل دهید تا این جو را بشکند که البته در این راه انتخاب رفیق سخت است.

فرد دیگری سوال کرد که غربی‌ها و خارجی‌ها برای فرهنگ‌سازان و هنرسازان ما غول شده‌اند و افرادی که در داخل کشورند از اینکه کار فرهنگی بکنند می‌ترسند. برای فرو ریخته شدن این ترس چه باید کرد؟ که امام جمعه سابق شیراز گفت: خراب کردن آسان است ولی ساختن و آباد کردن مشکل.

وی افزود: باید بر مجاری ورودی هنر بیشتر دقت کرد و جلوی ورود هر چیزی را گرفت. ابتدا باید هنر ورودی به کشور را گرفته و اشکالاتش را رفع کنیم بعد اجازه ورود به آن بدهیم، ولی بر هنری که از کشور خارج می‌شود هیچ نظارتی نباید بشود زیرا هنر صادارتی ما هیچ حد و مرزی ندارد.

آيت‌الله حائری شيرازی در پایان سخنان خود خطاب به هنرپیشه‌های خانم صدا و سیما و سینمای ایران گفت: وقتی یک فیلمتان گل می‌کند و جذاب می‌شود نباید موهای خود را بیرون بگذارید زیرا مردم می‌گویند که چون در سینمای جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند پس لابد این کارشان هم درست است. حلال و حرام را در هنر رعایت کنید.