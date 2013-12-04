آراگی: کاراته ایران قابل احترام است/ دوست دارم در فینال با پورشیب مبارزه کنم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در حالی به میزبانی امارات در حال پیگیری است که گفته می‌شود ژاپنی‌ها با تیم دوم خود راهی دبی شده‌اند. البته آنها در روز نخست تنها در دو رده نوجوانان و جوانان هشت مدال طلا کسب کردند تا نشان داده برای قهرمانی به دبی آمده‌اند. در این بین تیم ملی کشورمان با 3 طلای خود کار دشواری برای جبران این فاصله زیاد در صدر جدول توزیع مدال‌ها خواهد داشت.

اما درتیم بزرگسالان ژاپن بردران "آراگی" نقش مهمی در موفقیت این تیم خواهند داشت. "ریوتارو" بردار بزرگتر که با 23 سال سن دانشجوی رشته مدیریت است و سال گذشته عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کرد.

وی دوره گذشته مسابقات قهرمانی آسیا را برای کسب مدال جهانی از دست داد و به جای رفتن به ازبکستان، در توکیو ماند و تمرین کرد و حالا به دبی آمده تا ناکامی سال 2011 را در آسیا جبران کند.

"آراگی" در این رابطه به مهر گفت: بعد از نقره بازی‌های هنرهای رزمی حالا برای کسب مدال طلا به مسابقات قهرمانی آسیا آمده‌ام. امیدوارم مبارزات خوبی را به نمایش گذاشته و به این مدال ارزشمند دست یابم.

وی در مورد حریف ایرانی خود در مسابقات آسیایی دبی هم اظهار کرد: پورشیب را در مسابقات مسکو دیدم، کاراته‌کای جسوری است که تکنیک‌های کاراته را به خوبی اجرا می‌کند، در واقع فکر نمی‌کردم او اینقدر مسلط و خوب فکر مبارزه کند. خیلی دوست دارم دیدار پایانی را با پورشیب برگزار کنم.

این کاراته کای ژاپنی در خصوص کاراته ایران هم خاطرنشان کرد: کاراته ایران سبک اروپایی دارد و در آسیا خیلی قدرتمند است. برای پیشرفت کاراته، خودم دوست دارم در لیگ ایران حضور داشته باشم.

"آراگی" در پایان در خصوص برادر خود گفت: او سال گذشته در مسابقات آسیایی ازبکستان موفق به کسب مدال برنز شد و برای این دوره خیلی تمرین کرده و برای کسب مدال طلا به دبی آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا از روز گذشته در دبی آغاز شده و تا جمعه ادامه دارد.