احمد صافی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقی که برای تیم کاتای دختران ایران در روز نخست رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا رخ داد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تیم کاتای دختران ایران در اولین دیدار خود به مصاف اماراتی‌ها رفت که با شایستگی صاحب پیروزی شد ولی با اعتراض بی‌دلیل میزبان به نوع حجاب دختران ایرانی، از دور مسابقات حذف شد.

وی که شاهد جریانات فوق بود، ادامه داد: تیم کاتای دختران امارات هم با همان پوشش حجابی کاتای خود را اجرا کرد که تیم ایران به روی تاتامی رفته بود ولی شرایط به نوعی پیشرفت تا یک طلای زشت را به میزبان هدیه دهند.

مشاور ارشد تیم ملی کاراته ایران در مورد واکنش اتحادیه آسیا به این جریانات اظهار کرد: مسئولان تیم ایران اعتراض رسمی خود را ارائه دادند ولی چون تمامی مسئولیت بر عهده یک ژاپنی بود، او نتوانست موضوع را جمع کند.

صافی اضافه کرد: از سوی دیگر مراسم افتتاحیه در حال آغاز شدن بود و به دلیل حضور افراد سیاسی در سالن مقررات سخت گيرانه‌ای اعمال شد و تا ما فیلم مبارزه را برای تصمیم گیرنده بردیم، کار از کار گذشته بود و تیم امارات از سکوی قهرمانی بالا رفت.

وی در خصوص سطح فنی تیم‌های حاضر در این بخش تاکید کرد: در این رده سنی غیر از تیم کاتای ایران، تیم‌های امارات و قزاقستان حضور داشتند که هیچکدام در اندازه دختران ایرانی نبودند. همه کارشناسان حاضر در سالن هم به این نکته اذعان داشتند ولی تلاش ما برای متقاعد کردن مسئولان آسیا راه به جایی نبرد.

شاور ارشد تیم ملی کاراته ایران در پایان گفت: من هرچه در توان داشتم برای رفع این مشکل بکار گرفتم ولی برخی مواقع تصمیم گیری‌ها در شرایطی انجام می‌شود که تغییر آن کمی مشکل و حتی غیر ممکن است. روز گذشته پسر شیخ دبی هم در سالن حضور داشت و میزبان نمی‌خواست از این طلای به زعم بنده زشت، بگذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاتای دختران ایران روز گذشته در عین شایستگی به دلیل اعتراض اماراتی از ادامه مسابقات بازماند.