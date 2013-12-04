5 مدال رنگارنگ حاصل تلاش نمایندگان ایران در روز دوم/ جمع مدالها به عدد 16 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ، این دوره از رقابتها روز گذشته با حضور 482 کاراته کا از 29 کشور به میزبانی امارات در سالن "شیخ حمدان بن راشد" دبی آغاز شد. نوجوانان و جوانان ایرانی که روز گذشته 11 مدال کسب کرده بودند ، امروز هم دو طلا ، یک نقره و دو برنز به داشته خود اضافه کردند. امروز کوشا تیموری در وزن 76- کیلوگرم پس از برتری مقابل نمایندگان عربستان و کویت به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله حریف اندونزیایی خود را 3 بر صفر شکست داد و پای به مرحله نهایی گذاشت. او در این مرحله موفق شد با نتیجه 2 بر صفر کاراته کای فلسطینی را مغلوب کرد صاحب مدال طلا شد.

بهنوش نجفی هم دومین طلایی تیم کشورمان بود. وی در وزن 59+ کیلوگرم دور نخست نماینده ازبکستان را با نتیجه قاطع 6 بر صفر شکست داد و در ادامه حریفی از ویتنام را مغلوب کرد و فینالیست شد.بهنوش نجفی در دیدار پایانی به مصاف نماینده چین تایپه رفت و در حالی که 2 بر صفر از حریف خود پیش بود با دو ضربه متوالی 6 امتیاز دیگر به جمع اندوخته های خود اضافه کرد تا در فاصله 35 ثانیه به پایان مبارزه با نتیجه 8 بر صفر به پیروزی دست یافته و مدال طلا را گردن آویخت.

در وزن 55- کیلوگرم تیم جوانان علیرضا شیرصفت در مقابل نمایندگان چین تایپه و اردن پس از تساوی 4 بر 4 در هانتی برنده شد و گام به دور بعد گذاشت. در این مرحله شیرصفت به مصاف حریف عربستانی رفت و در حالی که 2 بر صفر از این کاراته کا عقب بود در پایان موفق شد به برتری 3 بر 2 برسد و راهی فینال رقابتها شود.این جوان ایرانی در دیدار پایانی به مصاف کاراته کای خوش تکنیک و آماده ازبکستان رفت و با قبول شکست برابر وی به مدال نقره رسید.در وزن 59- کیلوگرم کومیته دختران زهره برزگر که با پیروزی برابر حریف قزرقیزستانی و شکست مقابل ژاپن به رده بندی رسیده بود توانست با پیروزی 8 بر صفر برابر حریف هندی مدال برنز را به نام خود ثبت کند.



در کاتای انفرادی بزرگسالان، مهسا افسانه با دو پیروزی 5 بر صفر مقابل نمایندگان ماکائو و هند به دیدار نیمه نهایی رسید اما با شکست 4 بر یک مقابل کاتاروی ژاپن پای به دیدار رده بندی گذاشت. کاتاروی محجبه ایران د ردیدار رده بندی با نمایشی برتر با 5 پرچم حریف هنگ کنگی را شکست داد تا مدال برنز دیگری به جمع مدالهای کشورمان اضافه کند.

در وزن 76-کیلوگرم پسران علی بهبود در نخستین گام و در نمایشی دور از انتظار مبارزه را 4 بر صفر به حریف عربستانی خود واگذار کرد. نماینده عربستان نیز در دور بعد مغلوب ژاپن شد تا علی بهبود از گردونه مسابقات کنار برود.در وزن 68- کیلوگرم مجید مصطفوی که کار خود را با پیروزی 3 بر صفر برابر نماینده قزاقستان و 9 بر صفر مقابل حریفی از عربستان آغاز کرده بود با قبول شکست 3 بر یک مقابل کومیته کای ژاپنی به دیدار رده بندی پای گذاشت تا به مصاف نماینده میزبان برود.مصطفوی که ازعدم راهیابی به دیدار پایانی بسیار ناراحت بود در مبارزه رده بندی نیز نتوانست توانایی های خود را نشان داده و برابر حریفی از امارات 2 بر صفر شکست خورد.





در وزن 53-کیلوگرم بانوان زهرا طراز پور پس از اینکه در دور نخست با رای داوران مقابل ژاپن شکست خورده بود در گروه بازنده ها نیز به حریف ویتنامی باخت و حذف شد.در کاتای انفرادی مردان فرید حقیقی در نخستین گام و با وجود ارائه کاتایی زیبا 3 بر 2 مقابل "ریو کیانو" از ژاپن شکست خورد و این کاتاروی ژاپنی در ادامه در برابر نماینده امارات با رای جالب داوران 3 بر 2 مغلوب شد تا حقیقی راهی به جدول بازنده ها پیدا نکند.



در وزن 61-کیلوگرم، آرش علی نژاد ابتدا نماینده قرقیزستان را 3 بر یک شکست داد، سپس در یک مبارزه حساس و نزدیک درمقابل قزاقستان پس از تساوی 3 بر 3 با رای داوران نتیجه را واگذار کرد و با توجه به اینکه نماینده قزاقستان در مرحله بعد مقابل حریف ژاپنی باخت، علی نژاد هم از دور رقابتها کنار رفت. در وزن 48- کیلوگرم دختران هم سمیه تکمار در مبارزه نخست نتیجه را به حریف ژاپنی واگذار کرد. و با توجه به شکست نماینده ژاپن تکمار هم از دور رقابتها کنار رفت.

این دوره از مسابقات طی دو روز آینده هم در امارات پیگیری شده و جمعه شب به پایان می رسد.