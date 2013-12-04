به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست از رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا که سه‌شنبه‌ برگزار شد، اعمال نفوذ میزبان یک طلای مسلم را از بانوان ایرانی گرفت. در بخش کاتای تیمی رده سنی نوجوانان دختر، سه تیم ایران، قزاقستان و امارات حضور داشتند که طبق قرعه در اولین مبارزه دو تیم ایران و امارات به مصاف هم رفتند که تیم ملی کشورمان با برتری کامل موفق به شکست رقیب میزبان خود.

بعد از کسب این پیروزی، اماراتی‌ها به نحوه پوشش حجاب بانوان ایران اعتراض کرد و نماینده ژاپنی کمیته داوران با قبول دانستن این اعتراض رای به حذف دختران ایرانی داد. این در حالیست که تیم امارات هم با حجاب اسلامی و با همان پوشش تیم ایران به روی تاتامی رفته بود. پس از این رای محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته اعتراض رسمی خود را تسلیم کمیته برگزاری کرد.

با حذف تیم ایران دو تیم امارات و قزاقستان دیدار پایانی را برگزار کردند که هر دو تیم در زمان قانونی موفق به اجرای بونکای کاتای خود نشده و داوران رای به حذف هر دو تیم دادند. در همین شرایط داوران نیز اعتراض ایران را قبول کرده و تیم کشورمان برای کسب مدال راهی سکوی قهرمانی شد.

این موضوع با واکنش اماراتی همراه بود که دوباره کمیته رسیدگی به اعتراض‌ها، امارات را به عنوان قهرمان معرفی کرد تا اتحادیه کاراته آسیا در حضور مسئولان سیاسی که برای برگزاری مراسم افتتاحیه در سالن حضور داشتند ،یک طلای خنده‌دار را به تیم میزبان هدیه دهند.

تلاش مسئولان تیم ایران با ارائه فیلم مبارزه و قوانین موجود نیز راه به جایی نبرد تا بانوان کاتارو یک بار دیگر از دست يابی به مدال طلا که حق مسلم آنها بود بازمانند. هر چند مسئولان فدراسیون کاراته تلاش خود را برای متقاعد کردن مسئولان آسیایی انجام دادند، ولی نبود یک دیپلماسی مشخص و نداشتن یک فرد بانفوذ در راس اتحادیه آسیا را باید یکی از دلایل حق کشی مسلم روز گذشته عنوان داشت.

رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در امارات آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.