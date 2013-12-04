به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در دبی جریان دارد، در وزن 55- کیلوگرم جوانان علیرضا شیرصفت مقابل نمایندگان چین تایپه و اردن پس از تساوی 4 بر 4 با رای داوران صاحب پیروزی شد و به دور سوم راه يافت.

وی در این مرحله به مصاف حریف عربستانی رفت و در حالی که 2 بر صفر از این کاراته‌کا عقب بود، در پایان موفق شد به برتری 3 بر 2 برسد و راهی فینال رقابتها شود. شیرصفت برای کسب مدال طلا به مصاف کاراته کای خوش تکنیک و آماده ازبکستان رفت و با قبول شکست برابر وی به مدال نقره رسید.

اما حضور سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین در سالن "شیخ حمدان بن راشد" دبی باعث خوشحالی مسئولان و اعضای تیم ملی کشورمان شد.

حشمت مهاجرانی برای ساعاتی به تماشای مبارزات کاراته‌کاهای کشورمان در مسابقات آسیایی پرداخت و سپس با علیرضا سمندر و محسن آشوری به گفتگو پرداخت. وی ضمن آشنایی با وضعیت و شرایط کاراته ایران در سطح آسیا و جهان، برای کاراته‌کاهای کشورمان در مسابقات آسیایی امارات آرزوی موفقیت کرد.

ضمن اینکه در پایان مسابقات وزن 55-کیلوگرم کومیته پسران، علیرضا سمندر رئیس فدراسیون کاراته به همراه پاتریک لیم رئیس کمیته داوران در مراسم اهداء جوایز حضور پیدا کرد.

این مسابقات روز گذشته با حضور 482 کاراته کا در دبی آغاز شد و تا زو جمعه ادامه خواهد داشت.