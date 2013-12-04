تاکید امارات بر گسترش تجارت با ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارها در دبی در دیدار با شیخ محمد بن راشد نخست وزیر، وزیر دفاع و حاکم دبی گفت: با توجه به توانمندی ها، ظرفیت ها و مزیت های نسبی موجود در دو کشور ایران و امارات، امکان گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک وجود دارد.

وی افزود: امیدواریم دو کشور از این ظرفیت ها در راستای گسترش و حفظ منافع دو طرف بهره برداری کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه روابط دو کشور در مسیر خوبی قرار دارد، بیان کرد: البته تلاش ما این است که در دولت جدید این روابط را بیش از گذشته توسعه دهیم و امیدواریم با حمایت شما بتوانیم این مناسبات را در راستای منافع مشترک قرار دهیم و از فرصت ها حداکثر استفاده را ببریم.

وی سفرهای متقابل را نشانه جدیت طرفین در تقویت پایه های روابط دانست و این مناسبات را به نفع دو کشور در منطقه توصیف کرد.

ظریف با تاکید بر اینکه اولویت ایران در سیاست خارجی، منطقه است گفت: امنیت، ثبات و آرامش هر کشور منطقه را امنیت، ثبات و آرامش خود می دانیم و همه گونه آمادگی برای همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با همه کشورهای منطقه داریم.

وزیر امور خارجه با اشاره به نگرانی از افراط گرایی و فتنه طائفی در منطقه تاکید کرد: باید با کمک هم مانع رشد این پدیده شوم شویم.

وی همچنین سلام ها و آرزوهای گرم روحانی و معاون اول رئیس جمهور را ابلاغ کرد و دعوت وی از شیخ محمد بن راشد را برای سفر به ایران تکرار کرد.

نخست وزیر امارات نیز در این دیدار از انجام توافق اولیه بین جمهوری اسلامی ایران و 1+5 ابراز خشنودی کرد.

وی گفت: نگاه ما به آینده مثبت است و می توانیم حجم تجارت بین دو کشور را افزایش دهیم.

شیخ محمد بن راشد اضافه کرد: ما با تهدیدات و فشارهای مشترک مواجه بودیم اما همواره تاکید داشتیم که سالها به صورت مسالمت آمیز در کنار ایران زندگی کردیم.

وی تصریح کرد: رابطه با ایران همواره خوب و پایدار بوده و باید تلاش کنیم با رفع هر گونه موانعی این روابط را تقویت کنیم.

در این دیدار وضعیت ایرانیان مقیم امارات نیز مورد توجه طرفین قرار گرفت . برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز از محورهای مذاکرات ظریف با نخست وزیر امارات بود.

در این دیدار وزیر امور خارجه، وزیر دربار در دبی، نایب رئیس کشور و مشاوران عالی نیز حضور داشتند .