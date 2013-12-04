به گزارش خبرنگار مهر،‌ انگین فیرات در نشست خبری پیش از دیدار روز پنجشنبه مقابل راه‌آهن سورینت در جمع خبرنگاران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: هفته پیش مقابل داماش نتیجه خوبی نگرفتیم و به نوعی نتیجه غیرقابل پیش‌بینی بود. البته این مسئله چند دلیل داشت. باید بگویم در این مدت چند بازیکن از جمع ما جدا شدند ولی بازیکن جدیدی جذب نکردیم تا در ادامه راه برای رقابت در تیم‌مان دچار مشکل شویم.

وی اضافه کرد: ما در نیم‌ فصل اول در زمین خود مقابل راه‌آهن شکست سنگینی خوردیم اما مطمئنم برای بازی فردا می‌توانیم برنده باشیم. ما می‌دانیم راه‌آهن برای برد وارد میدان می‌شود اما مطمئناً فردا نمی‌توانیم با خیال راحت برنده شوند. ما می‌خواهیم در بازی فردا باخت نیم‌فصل اول را جبران کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز با بیان اینکه راه‌آهن سورینت تیمی است که خوب دفاع می‌کند و در ضد حمله خطرناک است، یادآور شد:‌ به امید خدا کار خودمان را انجام می‌دهیم و می‌خواهیم از راه‌آهن سورینت امتیاز بگیریم.

وی در مورد بازیکنان مصدوم و یا محروم تیمش برای بازی فردا با راه‌آهن سورینت هم تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر بازیکن مصدوم و محرومی نداریم.

فیرات در واکنش به وضعیت خطوط دفاعی و حمله تیمش تا اینجای فصل تصریح کرد: در خط دفاعی نگاه کنید که ما یک بازیکن 23 ساله داریم و بابک حاتمی را هم از لیگ آزادگان جذب کرده‌ایم. برای دفاع مسئله مهم کار دفاعی تیمی است و ما خودمان هم بیشتر به این مسئله نگاه می‌کنیم تا عملکرد فردی. اگر شما در مورد بازی با داماش صحبت می‌کنید که حق دارید چون نه در دفاع تیمی خوب بودیم و نه در دفاع فردی و همین مسئله باعث می‌شود تا چنین نتیجه‌ای رقم بخورد.

وی ادامه داد: در فاز هجومی مشکلی نداریم و موقعیت‌های خوبی را به دست می‌آوریم اما کمی در زدن ضربات آخر مشکل داریم. من ابتدای فصل یک صحبتی را مطرح کردم و گفتم که می‌خواهم امسال به جوان‌ها میدان بدهم و پشت سر این مسئله هم هستم، چون برای فوتبال ایران خوب است شما میانگین سنی بازیکنان هجومی ما را نگاه کنید بین 18 تا 23 سال است. این بی‌تجربگی باعث می‌شود تا موقعیت‌هایی را از دست بدهیم اما نکته مثبت این است که همین بازیکنان خلق موقعیت می‌کند انشائ الله فردا بتوانیم از موقعیت‌هایمان استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز گفت: بازی فردا خیلی سخت است چون دو علت دارد. راه‌آهن حتما باید برنده شود و از طرف دیگر اولین بازی برگشت ما در بیرون از خانه است. فردا بازی حساسیت زیادی دارد و به امید خدا نتیجه لازم را می گیریم.

دیدار تیم‌‎های فوتبال ‌راه‌آهن سورینت و سایپا البرز از هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی برگزار می‌شود.