امکان پرداخت الکترونیکی رمزنگاری شده با موبایل ممکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، با استفاده از سامانه پرداخت الکترونیک *770# مشترکان تلفن همراه تمامی اپراتورهای موبایل کشور می توانند علاوه بر خرید شارژ و پرداخت قبوض خود از طریق تلفن همراه، خرید های غیر حضوری خود را نیز از طریق تلفن همراه خود پرداخت کنند.

با استفاده از این سامانه که براساس فناوری کد دستوری USSD کار می کند، امکان ذخیره سازی امن شماره کارت از طریق شبکه موبایل با هدف تامین امنیت در سامانه پرداخت مهیا شده است، با استفاده از این ویژگی امکان سوء استفاده از کارت از بین می رود چرا که در جریان این عملیات شماره کارت با استفاده از دستگاه HSM یا همان (Hardware Security Module) رمزنگاری و Tokenized شده و بدین صورت امکان سوء استفاده از آن وجود ندارد.

امیرحسام حسنی مدیر بازاریابی شرکت ارائه دهنده این سرویس خدماتی گفت: در حال حاضر سرویس های استعلام موجودی کارت، شارژ مستقیم تلفن های همراه، پرداخت قبوض خدماتی، شارژ وایمکس و سرویس خرید غیر حضوری در این سامانه فعال است و بزودی با رونمایی از سرویس های جدید و متنوع، نیازهای کاربران تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

در ادامه مازیار مواج مدیر ارشد این پروژه که این سرویس را راه اندازی کرده در نشست خبری رونمایی از این سرویس با اشاره به اینکه این خدمات با استفاده از بستر پرداخت ارائه می شود و شرکت ارائه دهنده این خدمات مجوز تامین خدمات پرداخت PSP را از بانک مرکزی و شاپرک اخذ کرده است، گفت: سرویس پرداخت 770 با توانمندی بومی مبتنی بر USSD بر بستر موبایل برای جامعه کاربران پرداخت الکترونیک کشور طراحی شده است.

وی افزود: این فناوری این امکان را به دارندگان کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب می دهد که بدون نیاز به بسترهای اینترنت و پیامک بتوانند خدمات پرداخت را انجام دهند و علاوه بر آن به خدمات استعلام موجودی، خرید شارژ و پرداخت قبوض خدماتی نیز دسترسی داشته باشند.

مواج افزود: استفاده از این سرویس با توجه به تعرفه های مشخص شده از سمت شاپرک و اپراتورهای تلفن همراه برای کاربران کاملا رایگان است.

مدیر این پروژه با تاکید براینکه خدمات پرداخت برپایه فناوری USSD بستر پرداخت الکترونیکی است که مدت کوتاهی است درعرصه خدمات پرداخت الکترونیک روی تلفن های همراه مورد توجه قرار گرفته است گفت: در کمتر از یکسال بیش از 10 شرکت اقدام به ارائه خدمات پرداخت الکترونیک مبتنی بر فناوری USSD کرده اند . پوشش معایب شیوه های پیشین پرداخت الکترونیکی و بهینه بودن این سرویس، مزیت رقابتی این سرویس نسبت به سایر سرویس های مشابه است.

وی با بیان اینکه در صنعت پرداخت الکترونیک از این بستر برای ایجاد یک شیوه جدید پرداخت استفاده شده گفت: با استفاده از این شیوه ارائه شده در این سامانه فاصله مشتری با فروشنده کالا یا خدمات و بانکی که نیازمند پرداخت بهای خدمات یا کالا به وی باشد تنها به اندازه فاصله مشتری با تلفن همراهش خواهد بود.