بررسی تاثیر رفع تحریم ها بر بازار محصولات رایانه ای و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، تاثیر رفع تحریم ها بر محصولات فناوری اطلاعات و رایانه در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ که از روز گذشته در تهران برپا است به نوعی نمایان شده به نحوی که علاوه بر آشتی فعالان فناوری اطلاعات با الکامپ، نمایندگان بسیاری از شرکتهای خارجی که فعالیت کمرنگی در ایران داشتند در این رویداد حضور دارند و از طرفی شمار خارجی هایی که از الکامپ دیدن می کنند نیز جالب توجه است.

امید به حل مشکلات واردات کالاهای IT

سعیده قاسمی مدیر بازاریابی یکی از شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در یک نشست خبری در حاشیه الکامپ با بیان اینکه 9 سال است که در الکامپ شرکت نکرده اند و آخرین حضورشان به سال 83 برمی گردد اظهار داشت: بخش عمده تجارت فناوری اطلاعات در ایران وارداتی است و با وجود تحریم ها در 2 سال گذشته واردات کالا سخت شد و تمام شرکت های IT با این مشکل روبه رو شدند؛ در نتیجه تجارت IT در ایران به حالت رکود درآمد و آمار فروش کالاهای این بخش نیز کاهش یافت.

این مدیر بازاریابی با اشاره به بهبود اوضاع در شرایط فعلی ادامه داد: اکنون فضای IT ایران بازتر شده و محصولات جدیدتر و متنوع تری در بازار عرضه می شوند و براین اساس امیدواریم مشکلات واردات کالاهای فناوری اطلاعات حل شود.

تغییر اوضاع بازار در پی تحولات سیاسی ماههای اخیر

علی توشه جو فعال بازار فناوری اطلاعات نیز در نشست خبری نمایشگاه الکامپ با اشاره به تغییر اوضاع بازار فناوری اطلاعات IT در پی تحولات سیاسی ماه های اخیر، اظهار داشت: اوضاع بازار IT در ماه های اخیر بسیار بهتر شده است. بهبود اوضاع سیاسی کشور در بازار اعتماد ایجاد کرده و مردم برای خرید اقدام می کنند.

این فعال بازار IT گفت: اگرچه تعاملات سیاسی مثبت کشور با دنیا و اخبار لغو تحریم ها، هنوز عملا تاثیری در تجارت های رسمی نداشته اما جو روانی مثبت ایجاد شده، بار دیگر بازار را به رونق انداخته است.

وی گفت: هم اکنون تعدیل و ثبات نرخ ارز، برای واردکننده و خریدار اوضاع قابل اطمینانی را رقم زده است. زیرا تا پیش از این واردکننده نیز نمی دانست، کالای خود را وارد کند و یا در انتظار تغییر شرایط بماند؛ در نتیجه بازار IT با خلا و کمبود کالا روبرو شده و به دلیل رکود در اقتصاد، بازاری ها برای تبدیل کالا به پول، دامپینگ می کردند.

وی که مدیر عامل یکی از شرکت های حوزه فناوری اطلاعات است، با بیان اینکه صحبت رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه از ارز 3 هزار تومانی حمایت می کنند، به تجار و مردم آرامش اقتصادی داده است گفت: هم اکنون شاهد آب شدن یخ رکود اقتصادی هستیم و بی اعتمادی ایجاد شده در بازار، بیش از پیش به اعتماد تبدیل می شود و انتظار می رود که این جو روانی مثبت در بازار همچنان ادامه داشته باشد.

ایجاد بازار رقابتی محصولات IT با رفع تحریم ها

سینا بقایی مدیرعامل یکی از شرکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیک نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه رفع تحریم ها به ایجاد بازار رقابتی در حوزه امنیت اطلاعات می انجامد گفت: امیدواریم با رفع تحریم در بازار فناوری اطلاعات کشور شاهد گسترش خدمات در عرصه تجارت الکترونیکی و نیز امنیت اطلاعات باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون شرکتهای محدود و معدودی در زمینه امنیت اطلاعات و راهکارهای تهدیدات سایبری در ایران فعالیت می کنند افزود: با رفع تحریم ها به طور قطع شاهد حضور گسترده شرکتهای ارائه کننده راهکارهای امنیت از کشورهای مختلف دنیا خواهیم بود.

بقایی با تاکید براینکه هم اکنون بسیاری از شرکتهای داخلی نیز در حال بومی سازی محصولات حوزه امنیت اطلاعات هستند خاطرنشان کرد: با رفع تحریم ها و ایجاد بازار رقابتی می توان به توسعه این بخش امیدوار بود.

وی بازار فناوری اطلاعات ایران را بازار جذابی برای شرکتهای خارجی عنوان کرد و گفت: رفع تحریم ها می تواند باعث حضور نمایندگی شرکتهای خارجی در این حوزه در کشور شود.

این فعال حوزه خدمات الکترونیک با اشاره به راهکارهای مبتنی بر امنیت اطلاعات و نیز بومی سازی راهکارهای توسعه تجارت الکترونیک در کشور از ارائه محصول امنیتی و آنتی ویروس موبایل خبر داد که براساس آن اپراتورهای ارائه دهنده خدمات موبایل و نیز بانکها می توانند این سرویس را برروی موبایل مشترکانشان فعال کنند تا امنیت اطلاعات گوشی های هوشمند که هم اکنون در دنیا بسیار بر آن توجه می شود در کشور ما نیز به عنوان یک راهکار و راه حل مطرح شود و مورد توجه قرار گیرد.

وی بر رمزنگاری این محصول به عنوان یکی از راهکارهای مدنظر تاکید کرد و گفت: با وجود رمزنگاری این محصول امنیتی، اطلاعات تنها برای کاربر قابل دسترسی خواهد بود و تهدید اطلاعات با این وجود به حداقل ممکن می رسد.