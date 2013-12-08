علت وجوب توبه از دید امام خمینی(ره)/ چهار اثر اساسی توبه و انابه

به گزارش خبرگزاری مهر، "توبه" در رحمت الهي است كه خداوند به روي بندگانش باز كرده كه اگر اين لطف و رحمت الهي نبود، كسي جز بندگان خاص خدا رستگار و سعادتمند نمي شد، چرا كه انسان همواره با دو دشمن قوي كه هدفي جز گمراه كردن او ندارند،دست به گريبان است؛ يكي نفس اماره و ديگري شيطان. از اين رو خداوند مهربان، توبه را دواي دردهاي معنوي و پاك كننده آلودگي هاي روحي قرار داده تا هرگاه انسان گرفتار گناه و معصيت گرديد به واسطه توبه پاك شود و نجات يابد.

امام خميني(ره) تاکید دارند كه توبه از واجبات فوري است، و وجوب فوري بدين معناست كه درنگ و تاخير در انجام آنها حتي براي يك لحظه هم جايز نيست و تاخير در انجام آن معصيت و نافرماني خدا محسوب مي شود. واجبات فوري مانند پاسخ دادن به سلام و پاك كردن مسجد از نجاست است. بنابراين هر لحظه تاخير در توبه، معصيت و گناه بوده و براي حتي يك ثانيه هم نبايد در انجام آن درنگ كرد. پس به محض توجه شخص به خطاي خويش در انجام حرام يا ترك واجب، بايد بلافاصله توبه كند كه بدون شك تاخير درتوبه و بي توجهي به آن،خود معصيتي بزرگ است كه توبه ديگري را مي طلبد.

توبه آثار و بركات زیادی دارد که از جمله مي توان به موارد زیر اشاره كرد:

- محبوبيت نزد خداوند

زماني كه انسان توبه مي نمايد و با پشيماني به درگاه حق باز مي گردد و دست از مخالفت با خداوند بر مي دارد، محبوب و عزيز حق تعالي مي شود، چنانكه خداوند در قرآن مي فرمايد: "به درستي كه خداوند كساني را كه بسيار توبه مي كنند دوست دارد". علاوه بر اين كه انسان با توبه، محبوب حق تعالي مي شود خداوند نيز با توبه بندگانش آنچنان خوشحال و مسرور مي گردد كه رسول اكرم(ص)مي فرمايد: هر آينه شادي خداوند از توبه بنده خود بيشتر است از شادي نازايي كه بچه دار مي شود و گم كرده اي كه گمشده خود را مي يابد و تشنه اي كه به آب مي رسد.

-تبديل گناهان به حسنات

به واسطه توبه نه تنها تاريكي گناهان برطرف مي شود، بلكه نور ايمان جايگزين آن مي گردد و تمامي گناهان تبديل به نيكي و حسنات مي شود. چنانكه خداوند در سوره مباركه فرقان آيه 70-71 مي فرمايد: كساني كه از گناه توبه كنند و با ايمان به خدا و عمل صالح انجام دهند، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبديل مي كند، كه خدا درحق بندگان بسيار آمرزنده و مهربان است و هر كس توبه كند و نيكوكار شود، البته توبه اش به درگاه خدا و بارگاه قبول حق خواهد رسيد.

-بهره مندي از نعمت ها

زماني كه انسان به خداي خود رو مي آورد و از او به خاطر گناهان و معاصي پوزش مي طلبد، خدوند به فضل و رحمت خويش او را از نعمت هاي دنيوي و اخروي بهره مند مي سازد كه بعضي از آن نعمت ها عبارتند از؛



الف) طول عمر؛ يكي از بزرگترين نعمت هايي كه خداوند به انسان عنايت كرده و مردم تا زماني كه از آن محروم گردند، قدرآن را نمي دانند نعمت حيات است. پيامبر اكرم(ص)روايتي فرمودند؛ هر گاه زنا زياد شود مرگ ناگهاني بسيار مي شود. بنابراين مي توان گفت كه گناه عمر را كوتاه مي كند و توبه سبب طولاني شدن عمر و برخورداري بيش تر انسان از نعمت حيات مي شود.

ب) وسعت رزق؛ يكي از نعمت هايي كه حق تعالي به واسطه توبه و استغفار به توبه كننده عنايت مي كند وسعت رزق و نازل شدن بركات بر اوست. خداوند در سوره مباركه نوح آيات 10- 12 مي فرمايد؛ از خداوند طلب مغفرت كنيد كه او آمرزنده گناهان است و به دنبال توبه و انابه و استغفار شما آب فراوان از آسمان بر شما مي بارد و شما را با مال فراوان و فرزندان مدد مي نمايد و باغهاي خرم و نهرهاي آب براي شما قرار مي دهد.

ج)استجابت دعا؛ يكي ديگر از نعمت هايي كه به واسطه توبه و انابه به انسان روي مي آورد، مستجاب شدن دعاي اوست. زماني كه انسان به جهاد و مبارزه با نفس اماره بر مي خيزد و از گناهان و معاصي كه مرتكب شده توبه مي كند خداوند او را در آغوش رحمت خويش مي نوازد و زيباترين هدايا را به بنده اش مي دهد. امام سجاد(ع) كلامي به اين مضمون دارند؛ خداوند دعاي خائفان و توبه كنندگان درگاهش را مستجاب مي گرداند.

-همه گناهان پاك مي شود

گناهان و نافرماني هايي كه انسان مرتكب شده هر چه و هر اندازه كه باشد، به واسطه توبه و بازگشت به درگاه خدا بخشيده مي شود.خداوند در سوره مباركه زمرآيه 35 مي فرمايد: اي رسول رحمت به بندگان من بگو، آنانكه بر نفس هاي خود اسراف كرده اند يعني گناهان را از حد گذرانده اند از رحمت و بخشش خدا نااميد نشوند بدرستي كه خداوند همه گناهان را مي آمرزد.