مرز مهران آماده تردد زوار برای اربعین حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر خدرنژاد عصر یکشنبه در نشست ساماندهی زوار اربعین حسینی در ایلام اظهار داشت: تلاش ما فراهم کردن فضای لازم و راحت برای زوار عتبات عالیات در اربعین حسینی است.

معاون حج عمره و عتبات سازمان حج و زیارت کشور گفت: ما تلاش داریم فضای لازم و راحتی برای زیارت عاشقان امام حسین(ع) در ایام اربعین حسینی فراهم شود.

خدرنژاد با بیان این مطلب افزود: طبق مصوبه شورای امنیت ملی ساماندهی تمام زائرین عتبات بر عهده ی سازمان حج و زیارت است که با توجه به مشکلاتی که در گذشته در خصوص امنیت زوار وجود داشته است ساماندهی زوار اربعین در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

خدرنژاد با بیان اینکه هدف ما از اجرای ساماندهی زوار این بوده که برنامه ریزی برای حضور زوار از فاصله زمانی بیشتری انجام شود و همکاران ما در پایانه های مرزی با مشکلات کمتری مواجه شوند، تصریح کرد: شهر مهران و پایانه مرزی این شهرستان همکاری بسیار خوبی را در این زمینه داشته اند و مرز مهران نسبت به دیگر مرزها از امکانات و وضعیت بسیار بهتری برخوردار است و اقدامات مسئولین استان و شهرستان نیز برای ساماندهی زوار اربعین نیز بسیار مناسب و با برنامه ریزی بوده است.

وی ادامه داد: البته مشکلات و مسائل کوچکی نیز وجود دارد که با همت استاندار و دیگر مسئولین قابل حل است.

وی با تأکید بر حل مسئله بیمه زوار در عراق تصریح کرد: اقدامات لازم در خصوص بهداشت و درمان زوار در طول سفر مد نظر قرار گرفته است و خدماتی که در قبال دریافت حق بیمه اخذ می شود کاملا مشخص و تعریف شده است.

این مسئول اظهار داشت: نگاه انتفاعی به زوار عتبات عالیات نباید مد نظر باشد و هدف ما خدمت به زوار امام حسین (ع) که از اجر دنیوی و اخروی والایی برخوردار است.

وی در خصوص بازدید از مرز مهران و پایانه مرزی با ابراز رضایت از امکانات ایجاد شده ابراز امیدواری کرد طرف عراقی نیز امکانات و تأسیسات لازم را برای رفاه حال زوار ایجاد کند.

خدرنژاد یادآور شد: باید فرهنگ استقبال و خدمت به زوار اربعین حسینی همچون کشور عراق در کشور ما نیز جا بیافتد تا فشار کمتری به دولت و دیگر ارگان های دست اندرکار برای خدمت رسانی به زوار ایجاد شود.